Одиночный пикет в поддержку Гаджиева прошел в Махачкале

29 января 2024, 15:15

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Неизвестный мужчина провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева после того, как журналисты анонсировали там аналогичную акцию.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Однако 22 января неизвестный мужчина с листком в руках попытался встать рядом с журналистом "Нового дела" Идрисом Юсуповым*, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию.

15 января, как и неделей ранее, одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и журналист был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

Очередные пикеты в защиту Гаджиева дагестанские журналисты планировали провести сегодня на традиционном месте. "Мы будем стоять на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева Махачкалы, неподалёку от комплекса зданий МВД по РД и УФСБ РФ по РД, с 13:00 до 14:00 мск. Наши требования к властям остаются теми же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела возбужденного в отношении нашего коллеги!" – говорится в анонсе, размещенном сегодня в телеграм-канале "Черновика".

Однако о пикетах журналистов издание не сообщило, зато опубликовало информацию о том, что на одиночный пикет "вышел совершенно неизвестный друзьям и коллегам Абдулмумина человек".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором виден мужчина в медицинской маске, стоящий с самодельным плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Человек, снимающий видео, подошел к нему и поинтересовался, "с какой целью" тот вышел на пикет. Мужчина отвечает неразборчиво, его слова заглушают звучащие за кадром автомобильные сигналы.

"Напоминаем, что проводить пикет в маске, скрывающей личность, нельзя", - говорится в публикации "Черновика".

Согласно статье 6 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", участники публичных мероприятий "не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности".

В другой публикации издание обратилось к своим читателям. "Просим читателей "Черновика", если вы узнали этого парня по голосу или внешности, сообщить редакции его данные. Мы планируем вручить ему Благодарность и Почетную грамоту в письменном виде", - говорится в сообщении.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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