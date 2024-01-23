Юсупов* заявил о попытке провокации на пикете в Махачкале

23 января 2024, 01:01

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Неизвестный мужчина с листком в руках пытался встать рядом с Идрисом Юсуповым*, который проводил пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, журналист вынужден был свернуть акцию.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 15 января, как и неделей ранее, такой пикет попытался провести заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Однако к нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и журналист был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков. Сегодня журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Идрис Юсупов* вышел на одиночную акцию в защиту Абдулмумина Гаджиева в 13.10 мск и простоял до 13.25 мск, но был вынужден прервать одиночный пикет, опасаясь провокации, сообщил он корреспонденту"Кавказского узла". В 13.25 мск подошёл мужчина со свернутым листом бумаги среднего размера. "Я его увидел и сразу свернул плакат", - рассказал Юсупов.

Отвечая на вопросы Юсупова*, мужчина пояснил , что проходил мимо, а лист бумаги пустой. Юсупов*, по его словам, объяснил, что даже раскрыв рядом с одиночным пикетом пустой лист, на котором ничего не написано, мужчина нарушает действующее законодательство. Разъяснив это, Юсупов* собрался уходить, но к нему подошли сотрудники полиции. Журналист сообщил, что был вынужден свернуть одиночный пикет после того как подошёл человек с листком. "Главное, этот человек, который говорил, что мимо проходил, все время проведения пикета стоял на месте", - рассказал Юсупов*.

Журналист также дал короткие письменные объяснения. "Я дал объяснения, что провел пикет в течении пятнадцати минут и прекратил его, потому что опасался возможности провокации", - рассказал Юсупов*. По его словам, также полицейские взяли объяснения у отца Абдулмумина, который находился на месте проведения пикета.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который был задержан неделей ранее на одиночной акции после того, как мужчина с плакатом на несколько секунд встал рядом с ним, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что планирует подавать жалобу на силовиков.

Дата заседания по делу Гаджиева пока не известна, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов. По его словам, каких-либо жалоб от Гаджиева он не получал.

Мама Абдулмумина Гаджиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проблем с получением посылок у Гаджиева нет. Он получает все отправленные родственниками посылки, отметила она.

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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