Журналист Магомедов на пикете потребовал освободить Гаджиева

15 апреля 2024, 14:07

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал освободить осужденного редактора издания Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 9 апреля такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, следует из публикации, размещенной в 13.39 мск в телеграм-канале "Черновика".

"Одиночный пикет идёт в Махачкале, на пересечении улиц Р. Гамзатова и Дахадаева. Требование пикетчика к властям, дать свободу журналисту Абдулмумину Гаджиеву", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой Магомед Магомедов стоит с традиционным плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". В кадре не видно других людей.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева. Абдулмумин Гаджиев и Кемал Тамбиев продолжают подготовку к рассмотрению апелляционной жалобы и знакомятся с материалами дела, дата заседания пока не назначена, рассказали 9 апреля их родственники и защита.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В январе 2024 года еженедельные пикеты коллег в поддержку Гаджиева трижды были сорваны. Так, 29 января журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, но силовики создавали помехи акции, пока ее не пришлось завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с Юсуповым* развернул другой мужчина.

Неделей ранее, 22 января, неизвестный мужчина с листком в руках также попытался встать рядом с Юсуповым, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию.

15 января одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и Магомедов был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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