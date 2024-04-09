Родные Гаджиева и Тамбиева рассказали о подготовке к рассмотрению апелляционной жалобы

09 апреля 2024, 16:58

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Силовики не мешали проведению пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева, лишь переписали личные данные, сообщил заместитель главного редактора "Черновика". Гаджиев и Кемал Тамбиев продолжают подготовку к рассмотрению апелляционной жалобы и знакомятся с материалами дела, дата заседания пока не назначена, рассказали их родные и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 1 апреля такую одиночную акцию провел на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Очередной одиночный пикет состоялся не как обычно в понедельник, а сегодня, о переносе акции заранее предупреждал "Черновик".

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня в Махачкале вновь состоялся пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. В этот раз он прошел не в понедельник. На одиночный пикет вышел заместитель главреда издания "Черновик" Магомед Магомедов.

"Пикет прошёл спокойно. Без инцидентов. Люди также поддерживают. Тех, кто едет на автомобилях сигналами поддержку выражают. Дважды подходили сотрудник полиции и затем участковый, который опять записал данные", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что супруг её знакомится с материалами дела и протоколами заседания. "Проблем с силовиками у нас. Письма от Абдулмумина получаем", - сказала она.

Супруга Кемала Тамбиева Лаура также сообщила, что её супруг продолжает ознакамливаться с материалами дела и протоколами судебных заседаний, но дата апелляционного заседания пока не известна. "Кемал сейчас тоже в Новочеркасское СИЗО на время апелляции помещён. Письма приходят регулярно. В СИЗО магазин работает, можно перевести денег и они заказывают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Лауры, каких-то проблем с силовиками у семьи не было. "Всё нормально. Никто не звонит, не пишет, не ищет", - заявила она.

Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что подвижек по апелляции по-прежнему нет. "Дату апелляционного совещания до сих пор не назначили. Апелляционные жалобы поданы в полном объеме. Но пока рассмотрения нет. Вероятно, ждут, когда ознакомятся с протоколом заседания", - сказал он.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В январе 2024 года еженедельные пикеты коллег в поддержку Гаджиева трижды были сорваны. Так, 29 января журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, но силовики создавали помехи акции, пока ее не пришлось завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с Юсуповым* развернул другой мужчина.

Неделей ранее, 22 января, неизвестный мужчина с листком в руках также попытался встать рядом с Юсуповым, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию.

15 января одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и Магомедов был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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