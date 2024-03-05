Адвокат заявил о затягивании апелляционного суда по делу Гаджиева

05 марта 2024, 16:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная жалоба на приговор дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", один из трех судей, выносивших приговор по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, главы фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, Ризван Зубаиров, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал журналиста. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Адвокат Арсен Шабанов сообщил, что апелляция на приговор Абдулмумина Гаджиева была подана ещё в сентябре 2023 года. "Но до сих пор заседание по апелляции не назначили. О дате нас не уведомляли. Хотя по закону рассмотрение апелляции должно производиться в течение двух месяцев после подачи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В суде затягивание апелляционного процесса объясняют организационными трудностями, отметил адвокат. "В частности, долго не был подготовлен протокол суда. Его совсем недавно подготовили. И ещё ряд технических причин. Но вроде сейчас уже нет препятствий", - пояснил Шабанов.

Он добавил, что Гаджиев в настоящее время находится в СИЗО Новочеркасска.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 4 марта, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов рассказал, что интерес и сочувствие к судьбе Гаджиева не уменьшились и по-прежнему есть люди, которые положительно реагируют на проведение пикетов в его поддержку.

"Интерес остался. Многие автомобилисты, когда проезжали, сигналили в знак поддержки. Прохожие фотографируют, на плакате куар-код, сканируют его. Иногда подходят и спрашивают", - сказал он.

По его словам, на пикете 4 марта молодой человек подошёл, отсканировал QR-код. "Видно по возрасту, ещё не знает об истории Абдулмумина. Задал несколько вопросов и, уходя, обещал побольше изучить статей на эту тему. А некоторые прохожие, наоборот, в курсе и тоже выражают сочувствие. Были две взрослые женщины, которые между собой разговаривали и сетовали, что Гаджиев до сих пор не на свободе", - рассказал Магомедов.

Пикет 4 марта прошел без препятствий, отметил Магомедов. "Препятствий не было. Спокойно провёл пикет. Как обычно подошли сотрудники полиции, уточнили данные. К концу пикета подошёл участковый. Я тоже дал ему объяснения по поводу пикета", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.