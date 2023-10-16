Пикет за освобождение Гаджиева получил поддержку от махачкалинцев

16 октября 2023, 22:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы, проходившие мимо одиночного пикета за освобождение журналиста Абдулмумина Гаджиева, выражали ему свою поддержку, рассказал коллега осужденного Магомед Магомедов. Дата заседания по апелляционной жалобе на приговор Гаджиеву пока не назначена.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел пикет с призывом освободить Абдулмумина Гаджиева, а журналист "Нового дела" Идрис Юсупов потребовал прекратить преследование историка Хаджимурада Доного.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Прохожие и водители активно интересовались сегодняшним пикетом с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева, сообщил заместитель главреда «Черновика» Магомед Магомедов. «Более десяти водителей просигналили и не менее трех человек подошли, начали задавать вопросы, выразив поддержку Абдулмумину», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики не предпринимали каких-либо попыток прервать одиночные акции. По словам Магомедова, все прошло в обычном режиме.

Абдулмумин Гаджиев пока по-прежнему находится в СИЗО Ростова-на-Дону, дата заседания по апелляционной жалобе пока не назначена, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Он добавил, что Гаджиев будет участвовать в судебных заседаниях апелляционной инстанции по видеосвязи.

При рассмотрении апелляции на приговор защита может добавлять к уже имеющейся доказательной базе новые доказательства, отметил Шабанов, воздержавшись от уточнения, будет ли защита Гаджиева представлять какие-либо новые факты суду.

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева поддерживают семью и детей журналиста, сообщила супруга осужденного журналиста Дана Сакиева. По словам женщины, родственники и друзья семьи регулярно посещают их дом. Каких-либо проблем с получением посылок в СИЗО у Гаджиева в нет, последняя посылка ему была отправлена 14 октября, сообщила супруга журналиста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.