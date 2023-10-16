Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева и Доного

16 октября 2023, 15:02

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Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели одиночные пикеты в центре Махачкалы, потребовав освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева и прекратить преследование историка Хаджимурада Доного.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 2 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Ранее пикеты в поддержку Гаджиева проводил также журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 2 и 9 октября он провел одиночные пикеты с требованием остановить преследование историка Хаджимурада Доного.

Дагестанские журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов сегодня провели два одиночных пикета в центре Махачкалы – как и прежде, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану.

Магомед Магомедов провел одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Юсупов отметил, что сам планирует выйти на одиночную акцию в поддержку Хаджимурада Доного с призывом прекратить его преследование. По состоянию на 13.20 мск, попыток препятствовать проведению одиночных акций силовики не предпринимали, сказал Идрис Юсупов.

Идрис Юсупов провел одиночный пикет с плакатом "Я/Мы Хаджимурад Доного. Против преследования ученого!", следует из публикации, размещенной в 13.54 мск в телеграм-канале "Черновика". "Одиночный пикет идёт в Махачкале, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Требование пикетчика к властям прекратить преследование историка Хаджимурада Доного", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября Юсупов пояснил, что решил выйти на пикет в поддержку дагестанского историка после того, как лекция Доного, которая должна была состояться 30 сентября, была отменена. Владельцу здания, где должна была проходить лекция на тему Горской республики и ее непродолжительного существования, посоветовали отменить мероприятие, рассказал журналист. "Эта лекция была сорвана представителями силовых органов", - сказал Юсупов.

Сам Доного связал запрет на проведение лекции о Горской республике с темой лекции или вниманием силовиков. Ученый отметил, что в исторических спорах оценивать и критиковать взгляд того или иного ученого на тему могут его коллеги, а силовые методы недопустимы, и пообещал разослать материалы зрителям сорванной лекции.

30 ноября 2022 года силовики при обыске у Хаджимурада Доного изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Доного предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

Хаджимурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

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