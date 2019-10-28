Сведения из новой книги о сыне Шамиля заинтересовали историков

28 октября 2019, 10:38

Вышедшая в Махачкале книга историка Хаджимурада Доного содержит не опубликованные ранее документы из жизни старшего сына имама Шамиля. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованны в современном обществе, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Сообщение о выходе книги поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 25 октября в 19.58 мск. "В Махачкале только что издана книга доктора исторических наук Доного Х. "Аманат Кавказской войны". Книга посвящена старшему сыну имама Шамиля. Многие документы впервые вводятся в публичный оборот. Издание реализовано при спонсорской поддержке", - написал автор сообщения.

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Книга "Аманат Кавказской войны" посвящена старшему сыну имама Шамиля Джамалуддину (1829-1858), который в 1839-1855 годах находился в России в качестве заложника (аманата), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автор книги Хаджимурад Доного.

По его словам, история старшего сына имама Шамиля интересует многих историков, но полной биографии Джамалуддина до сих пор не было. Стиль книги, вышедшей тиражом в 1000 экземпляров при поддержке предпринимателя Эльдара Гасинова, автор определил как «научно-популярный, но с академическими ссылками».

Книга написана по материалам из архивов, пояснил историк. "Мое кредо - основываться только на архивных источниках", - сказал он. При подготовке книги использованы материалы из московского Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), где сосредоточена основная часть материалов о Джамалуддине, поскольку он учился в военном училище, а затем служил в одном из полков, петербургского Российского государственного исторического архива, Национального архива Грузии и Центрального госархива Дагестана, рассказал Доного.

В книгу вошли не опубликованные ранее документы, раскрывающие различные аспекты жизни сына имама Шамиля в России, подчеркнул историк. "Это документы о его выпуске из Первого кадетского корпуса, где он воспитывался, [свидетельства] о том, как он заказывал мундир полка, где должен был служить, переводы на русский язык писем, которые он писал отцу", - рассказал автор книги, уточнив, что публикует исторические документы "в первозданном виде", с "шапками" и заверительными подписями, чтобы читатель погрузился в атмосферу 1840-х годов.

Также при создании книги использовались воспоминания соучеников Джамалуддина, которые, по словам историка, иногда приходилось «выравнивать», поскольку их авторы - предположительно, из-за того, что с момента описываемых событий прошло много лет - допускали неточности.

Материалы для этой книги автор, по его словам, собирал с 1980-х годов. Помощь в работе над книгой оказали сотрудник РГВИА Иван Ганичев, соавтор одной из первых масштабных постперестроечных публикаций об имаме Шамиле его семье, вышедшей в 1994 году, и сотрудник петербургского Института русской литературы Лев Тимофеев, изучавший историю петербургской семьи Олениных, с одной из представительниц которой у Джамалуддина был роман.

Название книги "Аманат Кавказской войны" выбрано потому, что аманатство (взятие заложников) было очень распространено на Кавказе, особенно в начальный период Кавказской войны, когда российские власти таким образом пытались держать горцев в повиновении, сообщил историк.

"Наиболее известным подобным заложником был Джамалуддин. Получив его [в заложники] в 1839 году, российский император Николай I надеялся таким образом повлиять на Шамиля. Хотя эффективность от подобных действий была не очень велика (сохранились даже материалы обсуждений о том, нужно ли это вообще, поскольку содержание аманатов ложилось на российскую казну), и постепенно от этой практики стали отказываться. Но это были не просто заложники - их пытались перевоспитать", - рассказал Хаджимурад Доного.

Имам Шамиль, лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость, в 1859 году был осажден в Гунибе и сдался в плен. После пленения Шамиля закончилась война на Северо-Восточном Кавказе. При этом с царскими войсками продолжали воевать черкесы на Западном Кавказе, отмечается в справке "Кавказского узла" о Кавказской войне. В разделе "Персоналии" на "Кавказскому узле" опубликована также биография имама Шамиля.

Историки признали актуальность выхода книги Доного

За последние четверть века не публиковалось масштабных исследований о Кавказской войне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Вадим Муханов.

При этом, по его словам, тема Кавказской войны остается на Кавказе актуальной, "вызывая подчас острую реакцию в республиках".

В августе у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам. Вопросы, которые озвучил глава Чечни о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, решили 2 октября участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю" в Махачкале.

Вадим Муханов признал, что ему как соавтору вышедшей в 2010 году в "Кавказском сборнике" подробной публикации о Джамалуддине, основанной на материалах РГВИА, "было бы интересно взглянуть на то, какие новые материалы о нем нашел Хаджимурад Доного".

Тема книги Доного «безусловно интересна», согласился директор автономной некоммерческой научно-исследовательской организации «Центр междисциплинарных гуманитарных исследований» из Ростова-на-Дону Николай Трапш. События Кавказской войны "продолжают вызывать значительный интерес как у исследователей, так и у широкой публики", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" ученый.

Книга Хаджимурада Доного представляет интерес, поскольку рассматриваемое в ней явление – аманатство - широко практиковалось в Российской империи, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. директора Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Махач Мусаев.

"Его суть гораздо шире, чем просто взятие заложников. Аманата воспитывали в определенном духе. Ему должны были объяснить все прелести жизни под российской властью, все возможности российского образования. Он сам волей-неволей становился послом русской культуры на Кавказе, а по возвращении должен был стать проводником российской политики на Кавказе", - рассказал Мусаев.

Историк предположил, что книга будет пользоваться успехом в Дагестане. "Имя имама Шамиля и так достаточно популярно в Дагестане, а последние высказывания Рамзана Кадырова о Шамиле сделали его имя еще более популярным, так что можно не сомневаться, что книга разойдется", - сказал дагестанский историк.

Говоря о состоянии современной историографии периода Кавказской войны, ученые сошлись во мнении, что масштабных работ на эту тему не появлялось с 1994 года, когда была опубликована монография Блиева и Дегоева «Кавказская война». "Такая работа требуется сейчас, чтобы подвести очередной итог и обобщить итоги исследований", - пояснил Николай Трапш. Вадим Муханов добавил, что последний всплеск интереса к теме Кавказской войны, случившийся накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году, привел к тому, что "на поверхность всплыли такие щекотливые темы, как махаджирство" (массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну). "В результате сочинения, выходившие в тот период, носили отпечаток спекуляции", - сказал Вадим Муханов.

Махач Мусаев также заметил, что масштабных работ по тематике Кавказской войны в последнее время не появлялось, хотя ученые на Северном Кавказе продолжают активно интересоваться этой темой.

В 2014 году отмечалась 150-я годовщина окончания Кавказской войны. Материалы об этом опубликованы "Кавказским узлом" на архивной тематической странице "Кавказская война: 150 лет".