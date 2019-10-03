Участники круглого стола в Махачкале оценили вопросы Кадырова о Шамиле

03 октября 2019, 06:21

Вопросы, которые задавал глава Чечни Рамзан Кадыров о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, заявили в Махачкале участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю". Документы, которые историки считают доказательством пленения Шамиля, необходимо отправить на экспертизу, полагает сын автора книги о Шамиле Рустам Ибрагимов. Дагестанские хроники о жизни имама нужно обнародовать, заявил историк Тимур Айтберов.

"Кавказский узел" информировал, что у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее глава Чечни неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Круглый стол с обсуждением личности имама Шамиля и отдельных эпизодов Кавказской войны прошел 2 октября на базе Республиканской библиотеки в Махачкале. Инициатором встречи на тему "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю" выступил благотворительный фонд Мариам Ибрагимовой. Основным спикером был руководитель этого фонда Рустам Ибрагимов. В мероприятии в основном участвовали представители научного сообщества и общественные деятели Дагестана, передает присутствовавший на круглом столе корреспондент "Кавказского узла".

Благотворительный фонд имени Мариам Ибрагимовой занимается просветительской работой в память о писательнице Мариам Ибрагимовой, которая по итогам многолетней исследовательской работы написала роман "Имам Шамиль", включающий в себя описание Шамиля и Кавказской войны. Руководителем данного фонда является сын писательницы Рустам Ибрагимов, сообщается на сайте Pprd.ru. На "Кавказском узле" опубликована справка о Кавказской войне, которая являлась самым длительным военным конфликтом с участием Российской империи, затянувшимся почти на 100 лет.

Советник главы Дагестана Камиль Ланда в ходе круглого стола отметил, что ни одно поколение дагестанцев и кавказцев в целом не чувствовали себя побежденными с тех пор, как закончилась Кавказская война, и дагестанцы "заслуженно вошли в состав России". "Я очень благодарен имаму Шамилю за то, что он сегодня дал для меня Россию. Он нам дал Россию. Дал, заслуженно закончив [войну] перемирием на Гунибе", - отметил он.

Президент Всемирного культурно-исторического фонда имени имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев, выступавший модератором встречи, заявил, что основная цель круглого стола заключается в том, чтобы коснуться определенных оценок исторических событий, связанных с периодом Кавказской войны.

Сын автора книги об имаме Шамиле усомнился в подлинности исторических документов

Основной докладчик, доктор социологических наук, профессор Рустам Ибрагимов рассказал на встрече, что, несмотря на разобщенность и феодальную раздробленность горцев, Шамиль смог объединить их на основе общих принципов и идеологии. "Они не просто жили и объединились, они погибали за Шамиля, за свою свободу и независимость. Вот эта была его величайшая заслуга", - отметил Ибрагимов.

Он коснулся темы фальсификации истории Кавказской войны и личности Шамиля. По его словам, поэт Расул Гамзатов подразделял специалистов, изучающих период Кавказской войны и личность Шамиля, на две категории: "шамилеведы" и "шамилееды". "Это критерий, по которому должно и общество, и власть, и ученые отслеживать все, что касается Имама Шамиля", - полагает он.

На данный момент "процветают шамилеведы", которые не обладают достоверной информацией, полагает Ибрагимов.

По его словам, пленение имама Шамиля требует очень серьезной доказательной базы. «Нет ни одного объективного доказательства, что Шамиль сдался в плен», - считает он.

В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные авторитарной политикой имама, говорится в биографии имама Шамиля, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Относительно темы пленения Шамиля Ибрагимов также упомянул письмо имама наибу Мухаммад-амину, которое историки приводят как доказательство пленения имама Шамиля. В этом письме Шамиль называет себя пленным и описывает роскошь и условия, в которых живет. Ибрагимов рассказал, что эксперт, переводивший данное письмо с арабского языка, усомнился в его принадлежности имаму Шамилю. Спикер отметил, что необходимо провести почерковедческую экспертизу для установления принадлежности того или иного письма Шамилю, поскольку, добавил он, большинство писем, которые принято относить к имаму Шамилю, написаны разным почерком.

«Малое количество писем, которые писал [сам] Шамиль, в основном - подписывал», - пояснил Ибрагимов.

Также в своем выступлении Ибрагимов рассказал, что некоторые историки, специализирующиеся на теме Кавказской войны, ссылаются на несуществующие документы. В частности, в качестве документального подтверждения пленения Шамиля приводятся ссылки на телеграмму князя Барятинского, которая сообщает о факте пленения Шамиля и его последующей отправке в Петербург.

"Я начал искать эту телеграмму. Нет в природе этой телеграммы", - заявил Ибрагимов, пояснив, что телеграмма с такой ценной геополитической информацией должна была где-то сохраниться или хотя бы где-то регистрироваться.

Исследователи заявили, что необходимо дать ответ Кадырову

После выступления Ибрагимова участники круглого стола задавали вопросы. Так, председатель общественного совета «Гражданское общество» Арапат Курбанова поинтересовалась у организаторов встречи, приглашались ли на нее историки из Чечни и Ингушетии, на что Алиасхаб Хархачаев ответил отрицательно. Рустам Ибрагимов, также отвечая на вопрос Курбановой, отметил, что между чеченцами и дагестанцами идет противостояние на "эмоциональном уровне".

Он указал, что положительно относится к тем вопросам, которые задает глава Чечни Рамзан Кадыров по теме имама Шамиля. По словам Ибрагимова, на эти вопросы должны быть даны ответы. "Я уверен, что этот конфликт исчерпается и все эти эмоции уйдут, как только будет выяснено, что же было на самом деле", - полагает он.

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал 7 августа Рамзан Кадыров в интервью агентству "Чечня сегодня".

Политолог Сурхай Галбацев отметил на встрече, что вопросы Кадырова звучали больше как претензии, чем вопросы, нуждающиеся в ответах. "Он прекрасно знал, о ком идет речь, и выходил на перепалку с этими "кнопочными героями", - отметил Галбацев.

Рамзан Кадыров, слова которого о личности Шамиля вызвали протесты со стороны жителей Дагестана и пользователей соцсетей, отреагировал недовольством. "Кнопочные герои", продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, предупредил оппонентов глава Чечни. При этом он заявил о "теплом отношении к дагестанскому народу".

Ибрагимов отметил, что человек должен обращать внимание на высказывания, а не на эмоции. "Высказывания главы Чечни не должны восприниматься как призыв к вражде, эскалации напряженности", - сказал он.

Историк Тимур Айтберов заявил о необходимости обнародования тех письменных источников, которые находятся в распоряжении дагестанских специалистов. «Надо опубликовать местный материал. Наши предки днем воевали, а вечером брали и записывали. У нас сохранились хроники. Эти хроники [нужно] собрать и издать»,- предложил Айтберов.

Документы, на которые опираются современные историки в описании событий и личностей Кавказской войны, нуждаются в экспертизе, так как многие из них не находят подтверждения, считает Рустам Ибрагимов. «Очень много фальшивых источников, фальшивых мнений, фальшивых книг об имаме Шамиле и о Кавказской войне... Пленения Шамиля не было, это абсолютно надуманный сфальсифицированные статус и понятие», - заявил он «Кавказскому узлу».

Со слов Ибрагимова, круглый стол был рассчитан на представителей дагестанского научного сообщества, и приглашение гостей из соседних республик не предполагалось. "Это чисто дружеская встреча для обмена мнениями. Никаких политических, административных целей я не преследую, и мне это глубоко неинтересно", - сказал он.

Президент Всемирного культурно-исторического фонда имени имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев рассказал «Кавказскому узлу», что круглый стол 2 октября на базе республиканской библиотеки прошел в форме беседы с учеными республики. Представители соседних республик на это мероприятие не приглашались, отметил Хархачаев.

Просветительская работа по теме Кавказской войны, сопровождаемая экспертной оценкой, будет проводиться и в других "братских" республиках Северного Кавказа, заверил он.

По его словам, оценка личности Шамиля была различной в разные исторические эпохи. Вместе с тем он уверен, что кавказские народы должны быть дружественны и поддерживать добрососедские отношения. «Мы на Кавказе были всегда дружны, будем дружить, и никто нас не рассорит», - отметил Хархачаев.

Чеченское общество переосмысливает свою историю, и начатый Рамзаном Кадыровым спор о роли Шамиля – проявление этого процесса, рассказал ранее "Кавказскому узлу" востоковед Ахмет Ярлыкапов. В советское время оценки личности Шамиля несколько раз менялись под влиянием пропаганды, и даже сами современники имама не всегда однозначно оценивали его действия, пояснили чеченские историки Хасан Бакаев и Зелимхан Мусаев.