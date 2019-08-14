Полемика о Шамиле вызвала новые упреки в адрес Кадырова

14 августа 2019, 16:57

После публикации фрагмента интервью Руслана Курбанова с Рамзаном Кадыровым некоторые пользователи соцсетей отказались принять пояснения главой Чечни слов о жителях Дагестана. Авторы многих комментариев упрекнули Кадырова в том, что публичная дискуссия об имаме Шамиле затянулась.

Как писал "Кавказский узел", член "Российского конгресса народов Кавказа", дагестанский журналист и политолог Руслан Курбанов опубликовал сегодня фрагмент записи интервью Рамзана Кадырова, который рассказал о своем отношении к имаму Шамилю и "кнопочным героям", а также одобрил идею табуировать критику знаковых исторических деятелей. За первые четыре часа публикация Курбанова набрала 71,9 тысячи просмотров.

В опубликованном фрагменте интервью Рамзан Кадыров эмоционально заверил, что его слова о последователях имама Шамиля были неверно интерпретированы в Дагестане. "Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши – предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти – я их называю так. Я про Дагестан, и про мужчин, и про женщин, слова не говорил. Я говорил про "кнопочных героев", которые нецензурно выразились в адрес моего народа, моего отца, меня. Я и сейчас им говорю, что они не мусульмане и не последователи имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами – вот такие последователи имама Шамиля не должны быть. Имам Шамиль был имамом Кавказа. Имам Шамиль воевал у нас 19 лет и стал имамом у нас в республике", - рассказал Руслану Курбанову Рамзан Кадыров.

По состоянию на 16.57 мск фрагмент видео с интервью Кадырова в Instagram-аккаунте Курбанова набрал более 83 тысячи просмотров, под ним опубликовано более 1,6 тысячи комментариев. Некоторые пользователи Instagram приняли объяснения Рамзана Кадырова. "Рамзан прав. Он не оскорблял народ Дагестана, он сказал про определённых героев. Чеченцы наши братья. Не ведитесь на провокации", - призвал пользователь mirzaev_alimirza1.

"Потомки Шамиля, действительно, не будут себя дурно вести, что в интернете, что в реальной жизни. Имам Шамиль - наша история. Было время, когда надо было воевать. Есть время, когда надо жить мирно", - написал bulat_grozny.

Значительно большее число комментаторов раскритиковали позицию главы Чечни. "Стал имамом у нас в республике", даже в этом интервью стоит на своем. Мы прекрасно слышали то, что говорил Р. Кадыров. Нам переводчик или толкователь его слов не нужны. Сделали выводы, будем дальше это иметь в виду", - написал, в частности, avar_nation.

"Кто тебе дал права определять, кто последователь имама Шамиля, а кто нет?" - обратился в комментарии к Рамзану Кадырову ofhfffh.

"Все может быть: может его не так поняли, может не так преподнесли, но я одного не понимаю, зачем человеку такого уровня, главе целой республики сидеть в Инстаграме и делать видеообращения", - написал пользователь i.z.5380. "Вот и я не понимаю", - согласился maria___flower.

"Затем, что вы все не стесняетесь в выражениях в адрес человека, даже не разобравшись что он хотел сказать. Поэтому приходится делать обращения", - ответил raskraski_grozny.

"Все прекрасно слышали, что он говорил и про кого, сделали выводы. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Чеченцы разные бывают, как и дагестанцы", - написал пользователь mo.hito.

7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. "Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал глава Чечни.

Во времена имама Шамиля не было республик Дагестан и Чечня, напомнил пользователь ingushetiya.today. "Он был у себя дома, а не в Чечне или Дагестане. Сегодня многие путают исторические термины и события, потому что не являются профессиональными историками. Хотя даже этот факт из истории не стоит того, чтобы за него спорить. Что хочет Кадыров, непонятно? Больше забот нет?" – написал он.

Пользователи соцсетей сочли затянувшимся диспут о Шамиле

Многие пользователи высказали мнение, что дискуссия об имаме Шамиле выглядит затянувшейся. "Не могу понять, зачем вам признание или одобрение имама Шамиля Кадыровым. Не хочет, пусть не признает, что от этого меняется? Может хватит?" – написал rina.a77777.

"Зачем вообще эту тему поднимать, хотели раздора – получили, в чем проблема теперь? Или это пиар?" – задался вопросом пользователь patimatsaadueva.

"У них что, других проблем нету (в целом на Кавказе)? Страна утопает в коррупции, везде мусор грязь, проблема с жилищем, нет свободы слова, и т.д. А они ведут дискуссию о человеке который умер почти 200 лет назад", - написал bakhtiyarofficial.

Пользователь sheikhosmanov в свою очередь упрекнул Руслана Курбанова за публикацию фрагмента интервью. "Именно под такими роликами начинается полив грязью друг друга, именно это провоцирует людей к агрессии, нельзя давать повод грязным языкам и клавишникам, пусть каждый свое мнение оставит при себе, так лучше для них и для каждого!" – написал он, предложив журналисту ограничить возможность комментирования видео с Кадыровым.

Схожие мнения высказали сегодня пользователи YouTube под видео с фрагментом интервью Рамзана Кадырова. "Может, хватит постоянно про это говорить, это сказал, то было, это было, давайте обиды забудем, всё равно мы братья, если что-то случается, все равно первыми приходят на помощь соседи", - написал, в частности, Арслан Магомедов.

"Зачем ты вообще поднял эту тему. Про имама Шамиля. Что других проблем нет что ли у вас в республике", - адресовал Кадырову свое недоумение Мага Магомед.

"Админ, дабы не разжигать дальше эту суету и не оскорблять здесь народы, умерших, выступающих, советую отключить комментарии", - написал пользователь с ником "горячая точка".

Рамзан Кадыров словами о личности имама Шамиля спровоцировал конфликт, и его беседа с Русланом Курбановым не сможет снять возникшие разногласия и обелить его в глазах дагестанцев, предположили ранее пользователи соцсети.

В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографии имама Шамиля, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".