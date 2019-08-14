Пользователи Instagram скептически отреагировали на встречу Курбанова с Кадыровым

14 августа 2019, 06:05

Рамзан Кадыров словами о личности имама Шамиля спровоцировал конфликт, и его беседа с дагестанским журналистом Русланом Курбановым не сможет снять возникшие разногласия и обелить его в глазах дагестанцев, предположили пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", дагестанский журналист, политолог и востоковед Курбанов сообщил, что Кадыров согласился дать ему интервью в Грозном, чтобы разрешить разногласия по поводу личности имама Шамиля и остановить "оскорбления между народами". В ночь на 13 августа Курбанов сообщил, что в Грозном состоялся разговор с Кадыровым, одной из тем которого стало обсуждение вопроса о личности имама Шамиля, и пообещал обнародовать подробности встречи после того, как будет смонтирована запись этого интервью.

В 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

Сообщение Курбанова в Instagram о встрече с Кадыровым за сутки, по данным на 06.00 мск 14 августа, собрало свыше 105 тысяч просмотров и 1615 комментариев. Некоторые пользователи отметили, что Курбанов на видеозаписи после этой беседы выглядит подавленным.

"По лицу видно, Руслан, настроение подавленное. Но ты мужик, в этом ноль сомнений. Держись и крепись", - написал пользователь с ником "danger.avar". "Его потерянные глаза, говорит витиевато. В общем, разговор был совсем не о том", - полагает "kaitmazov.ali69".

"Я уверен, Руслан в ужасе от того, что услышал там о нашей родине... Он [Кадыров] знает, за Дагестан некому заступиться", - отметил "_k_kasumov_".

Часть пользователей поддержали решение Курбанова встретиться с Кадыровым. "Конечно, такой диалог нужен среди взрослых. Мудрых людей всегда хватало на Кавказе, особенно в Дагестане! Респект", - написал, в частности, "nurbagand_nurbagandov".

Однако большая часть пользователей со скепсисом отнеслись к необходимости подобных бесед. "Я думаю, в этом интервью ничего нового не услышим", - полагает "ruslan110390". "Своё отношение к имаму Кадыров показал, и зачем с ним после этого встречаться и о чем с ним говорить? Слово не воробей, как говорится", - отметил "akhmedovmonte". "Хотел бы узнать, на какой вопрос Рамзана Руслан ответил и переубедил его. Если этого он не сделал, зачем надо было ехать в Грозный?" - продолжает "837z.m".

"Зачем нам его [Кадырова] объяснения, он все сказал, ты хочешь его нам обелить?.. Ты хочешь его убедить в чем-то или нам хочешь его красиво преподнести? Ну посмотрим, что ты ему сказал в лицо. А если не сказал, не виню, но тогда зачем интервью?", - написал "airon_arm". "Не стоило туда ездить и вообще что-то говорить, по большому счёту, Кадыров и никто другой, кроме шейхов, учёных... не может что-то говорить и как-то оценивать имама Шамиля", - считает пользователь "murad26033".

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал 7 августа глава Чечни в интервью агентству "Чечня сегодня". Слова Кадырова об имаме Шамиле спровоцировали в соцсетях флешмоб: пользователи из Дагестана публиковали изображения имама и демонстрировали уважение к нему.

Пользователи соцсети подвергли критике Кадырова за то, что он спровоцировал дискуссию о личности имама Шамиля. "Я не понимаю, если он [Кадыров] так уважает Шамиля, какая надобность была в том посту и последующих оскорблениях дагестанцев как народа и последователей [имама]? В чем смысл был и почему к нему надо ехать за объяснениями, извинениями, а не он сам приезжает?" - пишет пользователь с ником "patimat.mukhtarova".

"Что касается личности имама Шамиля, Рамзан Кадыров подтвердил, что предельно уважает его, считает великим полководцем, воином и имамом", - написал ранее Руслан Курбанов после встречи с главой Чечни.

"А кто начал тему с имамом Шамилем? Чечня... Кадыров не может рассуждать, что имам Шамиль предатель, так как его там не было. Один Аллах знает, что в то время было. Но если даже он пошел на этот шаг, значит все это во благо народа, чтоб дальше не воевать. Аналогичный пример с Кадырова отцом. Он должен был это понимать. И не начинать эту смуту", - полагает "shamil_12345_". "Кадырову хватит играть в историка, пусть этим занимаются историки и старейшины обеих республик", - также считает "___han___90".

"Кто бы что ни сказал тут, Рамзану не стоило вообще затрагивать эту щепетильную тему, связанную с имамом Шамилем, тогда как он прекрасно знал отношение дагестанцев к нему. Затронув эту тему, он стравил простых чеченцев и дагестанцев. И самое неприятное в этом то, что этот момент ни те, ни другие никогда уже не забудут и будут держать обиду в душе на друг друга. Жаль, что он так не дальновидно поступил", - написал пользователь с ником "p_a_r_k_e_r_05".

Читатель "Кавказского узла" с ником "Альберт 2000" полагает, что ничего позитивного от интервью Кадырова ожидать не стоит. "Ничего позитивного не даст это интервью, если не усугубит. Потому что Кадыров не откажется от своих слов, что Шамиль является причиной двукратного снижения численности чеченцев, а аварцы просто не могут с этим согласиться! Это один из тех вопросов, который не следует ворошить во имя добрососедских отношений. Острие сабель чеченцев того времени породило славу имама Шамиля, и этого достаточно должно быть обеим сторонам", - высказал он свое мнение в комментарии под новостью "Кавказского узла".

Делом всей жизни имама Шамиля было создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата. В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографической справке об имаме Шамиле, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".