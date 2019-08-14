Руслан Курбанов раскрыл подробности визита к Кадырову

14 августа 2019, 14:34

Во время интервью в Грозном Рамзан Кадыров рассказал о своем отношении к имаму Шамилю и "кнопочным героям", а также положительно воспринял идею табуировать критику знаковых исторических деятелей, сообщил сегодня дагестанский журналист Руслан Курбанов, опубликовавший фрагмент записи интервью.

Как писал "Кавказский узел", член "Российского конгресса народов Кавказа", дагестанский журналист и политолог Руслан Курбанов сообщил о согласии Рамзана Кадырова дать интервью, чтобы разрешить разногласия по поводу личности имама Шамиля и остановить "оскорбления между народами". В ночь на 13 августа Курбанов рассказал, что в Грозном состоялся его разговор с Кадыровым. На встрече, в частности, обсуждался формат взаимодействия властей и общественности республик Кавказа, пояснил он.

7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест со стороны жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. Кадыров отреагировал на протесты недовольством. "Кнопочные герои", продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, предупредил оппонентов Рамзан Кадыров. При этом он заявил о "теплом отношении к дагестанскому народу".

Встреча прошла в резиденции Кадырова, на ней присутствовали также председатель парламента Чечни Магомед Даудов, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и замминистра МВД республики Апти Алаудинов, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Курбанов, уточнив, что приехал на встречу с Кадыровым один.

Во время встречи обсуждалась и тема угроз в адрес комментаторов, сообщил Курбанов. "Мы говорили о его жестких оценках и обвинениях в адрес комментаторов. Он в принципе их и не скрывает, повторяет их", - сказал Руслан Курбанов.

В ходе интервью глава Чечни подчеркнул, что обвиняет лишь тех, кто в соцсетях "оскорбляет его отца, его народ и его самого лично" и приглашает их на личную встречу, чтобы выяснить причины негативного отношения комментатора, рассказал Курбанов. "Если сам [комментатор] не может приехать, он [Кадыров] сам готов к ним приезжать на встречу", - сообщил активист.

Фрагмент интервью Курбанов опубликовал сегодня в Instagram, уточнив, что полная версия интервью "выйдет на этой неделе". В опубликованном фрагменте Рамзан Кадыров заверяет, что не отождествляет жителей Дагестана и "кнопочных героев". "Как преподнесли [то], о чем я не говорил, недруги наши – предатели, шайтаны, козлы, кнопочные герои, черти – я их называю так. Я и сейчас вам говорю, Руслану Курбанову, общественному деятелю, члену "Российского конгресса народов Кавказа": я про Дагестан, и про мужчин, и про женщин, слова не говорил. Я говорил про "кнопочных героев", которые нецензурно выразились в адрес моего народа, моего отца, меня. Я и сейчас им говорю, что они не мусульмане и не последователи имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами – вот такие последователи имама Шамиля не должны быть. Имам Шамиль был имамом Кавказа. Имам Шамиль воевал у нас 19 лет и стал имамом у нас в республике", - эмоционально заявил на видео Рамзан Кадыров. За четыре часа видео набрало 71,9 тысячи просмотров.

Во время интервью Кадыров подтвердил, что уважает имама Шамиля, сказал Руслан Курбанов. "Рамзан Кадыров говорил, что он имама Шамиля не критиковал, и что его неправильно поняли и неправильно интерпретировали его слова, поэтому он неоднократно подтвердил, что уважает имама Шамиля", - пояснил Курбанов.

Кадыров одобрил идею запрета на критику исторических деятелей

По его словам, как представитель "Российского конгресса народов Кавказа" он предложил Кадырову наложить негласный мораторий на публичную критику знаковых исторических деятелей, с которыми себя ассоциирует тот или иной народ.

"Мы, жители Кавказа, представители разных народов, власть, чиновники, общественники, журналисты - можем взять на себя негласное обязательство не подвергать публичной критике знаковых исторических персонажей, с которыми себя идентифицирует тот или иной народ", - пояснил Руслан Курбанов.

Эта идея была воспринята Кадыровым положительно, но конкретный алгоритм действий пока не выработан, отметил журналист, выразив уверенность, что "ключевую роль в этих процессах должен сыграть институт народной дипломатии".

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал 7 августа глава Чечни в интервью агентству "Чечня сегодня".

Рамзан Кадыров словами о личности имама Шамиля спровоцировал конфликт, и его беседа с Русланом Курбановым не сможет снять возникшие разногласия и обелить его в глазах дагестанцев, предположили ранее пользователи соцсети.

В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографии имама Шамиля, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".