Руслан Курбанов рассказал о встрече с Кадыровым после споров о Шамиле

13 августа 2019, 12:07

Разговор с главой Чечни после публичных дискуссий о личности имама Шамиля был "напряженным", сообщил дагестанский журналист Руслан Курбанов. На встрече обсуждался формат взаимодействия властей и общественности республик Кавказа, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский журналист, политолог и востоковед Руслан Курбанов сообщил, что Рамзан Кадыров согласился дать ему интервью в Грозном, чтобы разрешить разногласия по поводу личности имама Шамиля и остановить "оскорбления между народами".

В 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест со стороны жителей и муфтията Дагестана. 8 августа несколько десятков человек провели в Махачкале акцию протеста. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду", должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, предупредил оппонентов Рамзан Кадыров.

О своей беседе с Кадыровым Руслан Курбанов сообщил минувшей ночью в Instagram. "Напряженный разговор с Рамзаном Кадыровым длился несколько часов", - написал он.

Свое сообщение Курбанов проиллюстрировал видеозаписью, сделанной на фоне комплекса "Грозный-Сити". "Недавно завершилось долгое и напряженное интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После него, как вы видите, меня не съели, не закрыли. До отвала накормили, напоили чаем", - пошутил на видео журналист.

Напряженность разговора с главой Чечни была связана с обсуждением формата взаимодействия между властями и представителями общественности, пояснил Руслан Курбанов. "Я как представитель "Российского конгресса народов Кавказа" представлял общественность кавказскую. [...] Только сотрудничеством властей, общественников, журналистов, экспертов, старейшин мы сможем сохранить наш Кавказ в мире и добрососедских отношениях", - сказал он.

Курбанов уточнил, что встречи будут носить "системный характер по всем республикам Кавказа", для того чтобы "остановить разжигание розни между нашими народами".

"Что касается личности имама Шамиля, Рамзан Кадыров подтвердил, что предельно уважает его, считает великим полководцем, воином и имамом", - сообщил журналист, пообещав обнародовать подробности встречи после того, как будет смонтирована запись интервью с Кадыровым.

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал 7 августа глава Чечни в интервью агентству "Чечня сегодня". Слова Кадырова об имаме Шамиле спровоцировали в соцсетях флешмоб: пользователи из Дагестана публиковали изображения имама и демонстрировали уважение к нему.

В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографии имама Шамиля, опубликованной на "Кавказском узле".