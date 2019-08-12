Угрозы Кадырова насторожили журналистов и блогеров

12 августа 2019, 23:03

Рамзан Кадыров в состоянии реализовать свои угрозы в адрес комментаторов и блогеров, а некоторые журналисты после его заявлений будут прибегать к самоцензуре, полагают главред информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев и блогер Расул Асад.

Как сообщал "Кавказский узел", в 20-ю годовщину вторжения в Дагестан боевиков из Чечни Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле. Акция вызвала недовольство главы Чечни. Люди, продолжающие писать в интернете "чушь и ерунду" должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать, заявил в очередном видеообращении Рамзан Кадыров.

"Если дальше продолжать будете писать... ну, есть черти, и их остановит только пуля. Мы с чертями воюем уже давно, так что не будьте чертями", - говорит Кадыров в видеозаписи, опубликованной 9 августа на странице za_kra_albakov в соцсети Instagram.

Угрожающие слова Рамзана Кадырова о людях, пишущих в интернете, приведут к появлению самоцензуры в части журналистского и блогерского сообщества, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Эти действия Кадырова, при всем известной его простоте и прямолинейности, вызывает недоумение. Глава региона, достаточно влиятельный политик, который в рейтингах упоминаемости и медийности занимает верхние строчки, не считает зазорным вступать в перепалку с блогерами. Но на самом деле все серьезно: Кадыров всегда имел целью расширение своего влияния как в регионе, так и за его пределами, а это достигается, в том числе, за счет переписывания истории», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров вступает в конфликт с пониманием, что дагестанская сторона не сможет бороться с ним на равных, отметил Фатуллаев.

«Эта попытка «задавить» комментаторов и журналистов своим и своей команды авторитетом происходит в условиях, когда в Дагестане отсутствует общенациональный лидер, который мог бы наравне с Кадыровым вступить в полемику или просто отстоять позиции Дагестана в этом споре. В ситуации, когда фактически руководство самоустранилось, а голос отдельных национальных лидеров не так громко слышен, как голос Кадырова. Видимо, глава Чечни пытается оттеснить дагестанцев, вывести роль и значение чеченцев в истории и современности на более высокий уровень», - заключил Фатуллаев.

Заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов не склонен воспринимать слова Рамзана Кадырова как угрозу журналистам. По мнению Магомедова, глава Чечни обращался к авторам оскорбительных комментариев в интернете.

«В адрес СМИ такие угрозы, кто бы их не произносил, бессмысленны: сейчас так много различных средств массовой информации и массовой коммуникации, что угрожая одному, есть риск навлечь на себя внимание десятков других критиков, которые будут разбирать каждое слово, каждую букву того, кто угрожает. Уверен, что руководство Чечни это прекрасно понимает», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров пытается надавить не только на комментаторов в соцсетях. но и на блогеров, которые освещают спор с независимых позициях, полагает автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад. «Учитывая, что у Кадырова есть возможность реализовать свои угрозы, это не может не повлиять и на журналистов, которые освещают эту тему», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Максим Шевченко сегодня извинился за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле. "Я, конечно же, готов взять их (свои слова - прим. Кавказского узла") обратно", - сказал Шевченко на видео, опубликованном в Instagram. В текстовом сообщении журналист добавил, что это "неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца".

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов встретиться с журналистом, политологом и востоковедом Русланом Курбановым, чтобы разрешить все разногласия по поводу личности имама Шамиля. Об этом сам Курбанов сообщил на своей странице в Instagram со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова. Встречу предложил сам политолог - 10 августа он заявил, что хотел бы встретиться в Грозном с Кадыровым или Даудовым, чтобы «остановить разногласия и оскорбления между народами».

«Магомед Даудов уверил меня, что Рамзан Кадыров много раз заявлял о своем уважении к имаму Шамилю, считает его великим воином, мужественным предводителем горцев, приближенным к Всевышнему человеком. Со слов Магомеда Даудова, у Рамзана Кадырова остается лишь вопрос, насколько были оправданы эти большие жертвы, ценой которых имам Шамиль продолжал войну с Россией. Вопрос на самом деле вполне приемлемый, обоснованный, потому что даже при жизни имама Шамиля большое количество дагестанских ученых, алимов ставили этот вопрос перед самим имамом: насколько эти жертвы оправданны и стоит ли продолжать войну такой ценой. После этого Магомед Даудов подтвердил, что Рамзан Кадыров готов встретиться со мной в Грозном и дать интервью, чтобы наконец-то закрыть все разногласия», - говорит Курбанов в видеообращении.

Делом всей жизни имама Шамиля было создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата. В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографической справке об имаме Шамиле, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" писал, что 11 июня Рамзан Кадыров в связи с конфликтом вокруг дорожного указателя на окраине Кизляра пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" тем жителям Дагестана, кто пишет оскорбительные комментарии. Эти угрозы следует воспринимать всерьез, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Власти могут с легкостью вычислить комментаторов, предупредил эксперт Telecom Daily Илья Шатилин.