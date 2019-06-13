Угрозы Кадырова в адрес комментаторов в соцсетях нужно воспринимать всерьез

13 июня 2019, 05:44

Угрозы Рамзана Кадырова "поломать пальцы и вырвать язык", сказанные в адрес комментаторов в соцсетях, серьезные, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Власти могут с легкостью вычислить комментаторов, предупредил эксперт Telecom Daily Илья Шатилин.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра. Он призвал жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации", а тем, кто пишет оскорбительные комментарии, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык".

10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направили большое количество камуфлированной техники. Жители 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, были задержаны 19 человек, которые, по данным МВД, находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам сотрудника пресс-службы МВД по Дагестану, после составления протоколов об административном правонарушении задержанные были отпущены.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина считает слова Кадырова серьезной угрозой.

«С учетом практики принуждения к извинениям стоит всерьез воспринимать такие угрозы от Кадырова. Я верю, что определенные люди будут найдены. Это делается просто: берется кто попало, его бьют или угрожают, и он либо сам признается, либо показывает на кого-то другого», - сказала она 12 июня корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, слова Кадырова должны стать поводом для проверки на состав преступления.

«На это должны обращать внимание правоохранительные органы. Хотя я уже не надеюсь на генпрокурора. Человек является главой субъекта и позволяет себе такие заявления. А еще удивительнее то, что подобными заявлениями никто не занимается. Кто-то же в конец концов должен это сделать. Этот кто-то, конечно, один человек – Владимир Путин», - отметила она.

Ганнушкина также добавила, что граждане могут написать заявление в полицию, но в суд подать на Кадырова не могут, поскольку нет конкретного адресата возможной угрозы.

Оснований для уголовного дела нет

Слова Кадырова не подпадают под статью 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», считает директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

«Эту статью в этом случае применить трудно, поскольку для нее угроза должна быть адресной. То есть должно звучать имя и фамилия пользователя или его никнейм, чтобы угроза была адресной. Потерпевший должен быть идентифицирован. Без потерпевшего никак нельзя. И еще, как ни странно, у нас в УК нет статьи о подстрекательстве к насилию, если оно не подходит под понятия экстремизма или терроризма, а эти слова не подходят. Оснований для уголовного дела по статье 119 тут все же нет», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла»

По его словам, только конкретный человек, в чей адрес была угроза, может в этом случае обратиться полицию с заявлением, и он будет потерпевшим.

«Случайный гражданин тоже может обратиться в полицию, хотя она будет изо всех сил пытаться не принять такое заявление. Но в любом случае надо указать, кто именно тут потерпевший. Прокуратура сама может начать проверку слов Кадырова без обращений и просьб граждан, но это только теоретически»,- отметил он.

При этом Верховский добавил, что подобные слова «совершенно недопустимы для государственного деятеля, каковым является Кадыров»

Власти смогут вычислить комментаторов в соцсетях

У властей есть техническая возможность вычислить комментаторов в соцсетях и найти их, уверен эксперт информационно-аналитического агентства Telecom Daily Илья Шатилин.

«Такая возможность, безусловно, есть, Тем более если речь идет о российских соцсетях, поскольку уже много случаев, когда «ВКонтакте» сдавал силовикам за репосты и посты пользователей, которых в результате сажали. Сложнее в случае Facebook, Instagram и других соцсетей, которые хранят сервера не в России и не сотрудничают с российскими силовиками. Но Роскомнадзор уже предупредил их, что данные надо переносить в РФ», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, если представитель власти обещает вычислить анонимного комментатора, то к этим словам надо отнестись серьезно.

«Если он говорит какому-то анонимному комментатору в сети: «Я тебя найду», стоит всерьез воспринимать эти слова. Все возможности для вычисления есть. Обычный человек не сможет это сделать, не обладая ресурсами, а у власти есть все рычаги для этого», - объяснил он.

Шатилин также отметил, что данные о себе часто выдают сами пользователи.

«Пользователи сами часто "палятся" на простых вещах и выдают много информации о себе. Например, человек постит селфи и у него отображается геометка. Или обычная фотография, по которой можно понять, в какой части города он находится. Или во время регистрации на различных ресурсах пользователь оставляет достаточно информации о себе. Или можно взломать почту, подсунув специальную для этого ссылку. Вариантов очень много», - рассказал он.

Кадырову не нравится критика

Слова Кадырова - это, в первую очередь, акция запугивания, считает юрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Кадырову не нравится критика. Мы знаем много примеров, как Кадыров лично и чеченские власти реагируют на критические высказывания в Интернете. Формально такие его слова можно расценивать как угрозу, но статью 119 УК вряд ли установят. Сошлются, скорее всего, на то, что «вырвать язык» потянет на тяжкий вред и уж точно не угроза убийством. С другой стороны, его слова - это, скорее, фигура речи и вряд ли стоит это воспринимать буквально. Какую именно реакцию ожидать от Кадырова - непонятно",- сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, возбуждение уголовного дела возможно, если обратиться в Следственный комитет.

"По факту такого заявления можно писать заявление в СК и требовать возбуждения уголовного дела. В любом случае, недопустимо делать такие заявления с угрозами гражданам со стороны государственного служащего, угрожая им в случае публикации критических высказываний по поводу текущих событий в регионе", - отметила Арапова.

В ноябре 2018 года Рамзан Кадыров призывал задерживать противников соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. На встрече со спикером парламента республики Магомедом Даудовым и первым заместителем председателя правительства Исой Тумхаджиевым он заявил, что к тем, кто "никак не успокоится" и "пытается дестабилизировать обстановку", должны применяться "самые жесткие меры, как того требует закон". "Есть молодые люди, которые занимаются провоцирующими вещами, закидывают видео и так далее. Сказать МВД, смотреть за этим, людей, что занимаются провокациями, неважно, какую они осуществляют провокацию, задерживать и сажать", - заявил Кадыров.