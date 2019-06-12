Кадыров пообещал ломать пальцы за оскорбительные комментарии

12 июня 2019, 04:17

Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра. Он призвал жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации", а тем, кто пишет оскорбительные комментарии, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык".

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью6 "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направили большое количество камуфлированной техники. Жители 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

На встрече близ демонтированного указателя 11 июня Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Рамзан Кадыров выступил в прямом эфире в социальной сети Instagram с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана. В частности, он призвал жителей обеих республик не поддаваться на провокации. Видеоролик с заявлением Кадырова опубликован 11 июня в паблике информагентства "Чечня сегодня" в Instagram. По данным на 01.00 мск сегодня, 12 июня, ролик набрал 10596 просмотров.

"Я вам говорю - не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека. О того, что... мы работает на таких должностях, это не означает, что мы не люди. Поэтому если мы придем в ваш дом и постучим, и будем спрашивать за те оскорбления, которые вы (говорите) в адрес чеченского народа и руководства, имейте в виду, мы ни одного комментария просто так не оставляем. Никому не позволю оскорблять личности. Мы над этим работаем, все службы. Если кто нарушил правила, того мы будем наказывать по закону Российской Федерации... Не нужно поддаваться на всякие провокации", - сказал он.

По словам Кадырова, у него спрашивают, "почему ты войной пришел?".

"Я никуда не пришел. Мы охраняем границу, мы охраняем наши села. Представьте, что мы придем в Дагестан и начнем указывать там, будем снимать плакаты ваши", - заявил он.

Он выказал благодарность главе Дагестана Владимиру Васильеву "за правильный подход, за правильные слова". По его словам, Дагестан не будет уступать свои территории в одностороннем порядке, а все дискуссионные вопросы будут выноситься на обсуждение.

Владимир Васильев заявил 11 июня, что установка чеченских дорожных знаков не связана с территориальными спорами.

"Вот у вас определенные люди пишут... Один парень пишет, мы тебе покажем. Покажи, говорю, дай свой номер - я тебе объясню. Если вы правы, я готов извиниться и просить прощения... Мы будем защищать свою территорию и народ, чтобы это нам ниестоило... Мы не хотим ни с кем воевать, враждовать, хотим в братстве жить, в дружбе", - сказал Кадыров.

"Я никогда не позволю себе ни в сторону Ингушетии, ни в сторону Дагестана, ни в сторону других регионов... Представьте, Ставропольский край, Осетия, граница - у нас с ними граница, вообще проблем нет. Сразу все решили. Ингушетия... Это всегда была наша территория. И Дагестан. Это тоже наша территория", - заявил он.

Он призвал жителей Дагестана "чуть-чуть открыть глаза, включить приемные антенны и все переваривать".

"Если вы оскорбляете мою кровь, род, мою семью и народ - это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы и вырвем язык - имейте в виду. Мы ни один провоцирующий комментарий или видео-публикацию не оставим", - резюмировал он.

В ноябре 2018 года Рамзан Кадыров призывал задерживать противников соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. На встрече со спикером парламента республики Магомедом Даудовым и первым заместителем председателя правительства Исой Тумхаджиевым он заявил, что к тем, кто "никак не успокоится" и "пытается дестабилизировать обстановку", должны применяться "самые жесткие меры, как того требует закон". "Есть молодые люди, которые занимаются провоцирующими вещами, закидывают видео и так далее. Сказать МВД, смотреть за этим, людей, что занимаются провокациями, неважно, какую они осуществляют провокацию, задерживать и сажать", - заявил Кадыров.

Заявление Кадырова вызвало резонанс в соцсетях

Обращение Кадырова прокомментировал автор Telegram-канала "Совесть Дагестана".

"Господин Кадыров, мы совсем не понимаем этой болезненной реакции на какие-то оскорбления в соцсетях. Это ж обычное дело в таких ситуациях. Вылезает куча провокаторов, троллей, вылезают подростки и школьники, для которых это всё "игрушки", активизируются диванные муджахиды Дагестана и европейские вайнахи-фашисты, хайпологи, и "сливные бачки" переходят на конвейерный тип работы. И начинается "рубня", в которой нет места для такой личности, как ваша", - написал автор.

По его словам, угрожать упомянутым персонажам "глупо".

"Они этого не испугаются, скорее наоборот, почувствуют, что их слышат и будут еще больше стараться... Уверяем вас, никаких нервов и спецслужб России вам не хватит для борьбы с личными оскорблениями", - резюмировал он.

Прокомментировали обращение пользователи Dagforum в Instagram. Под роликом, по данным на 01.00 мск сегодня, 12 июня, опубликовано 186 комментариев.

"Столько противоречий. Сначала говорит "не подавайтесь на провокации", а потом сам поддаётся на провокации комментаторов и грозится физрасправой", - прокомментировал обращение главы Чечни пользователь gelyaruv.

"Интересно, в какой книге законов написано вырвать язык, поломать палец. Это уже не по закону, а угроза жизни. Человек вправе высказать свое мнение, как вы (Кадыров) говорите, мы живем в свободной стране",- написал пользователь ju_li_an28.

"Можно же решить вопрос мирным путем. Мы же соседи и давайте жить дружно и уважать друг друга", - написала пользователь 1zainab111.

"Между братьями-мусульманами, лично для меня, нету границы нигде", - отметил пользователь habib5662423.

"Если наши дагестанцы начнут таблички ставить на чеченских землях, уж точно, там по головке не погладят и ласковыми словами не назовут", - отметил photo_jennet.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Кизлярским районом Дагестана около села Новомонастырского. Представитель аппарата Рамзана Кадырова пояснил, что чеченская сторона не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.