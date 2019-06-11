Васильев выступил против односторонней передачи земель Чечне

11 июня 2019, 16:09

Установка чеченских дорожных знаков, вызвавшая недовольство жителей Кизлярского района, не связана с территориальными спорами, конфликт подогревается искусственно, заявил сегодня Владимир Васильев. Власти Шелковского района Чечни должны были предупредить об установке знаков на границе, считает руководитель администрации главы Дагестана Владимир Иванов.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео, на котором молодые люди снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, отреагировал в тот же день спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направлено большое количество камуфлированной техники.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Алексанлра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодёжью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", - возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", - ответил житель Дагестана.

Дагестан не будет уступать свои территории в одностороннем порядке, а все дискуссионные вопросы будут выноситься на обсуждение, в том числе и с участием местных жителей, заверил сегодня Владимир Васильев на рабочем совещании. "Пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Они установили знаки <...> на своей территории <...>, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняло это по-другому: не как знаки, а как наступление на наши территориальные интересы", - говорит Васильев на видеозаписи совещания, опубликованной сегодня в Youtube.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой участок земли на границе с Кизлярским районом около села Новомонастырского. Представитель Рамзана Кадырова пояснил, что Чечня не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.

Васильев подчеркнул, что установка чеченских дорожных знаков в Кизлярском районе не связана со спором о конкретном участке границы. "Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной – это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет", - процитировало главу республики РИА "Дагестан".

Системных противоречий между двумя республиками нет, но есть группы и "авантюристы", которые заинтересованы в обострении ситуации, считает Васильев. "В целом люди готовы к диалогу, если возникают вопросы. Они вполне могут решаться, вплоть до применения референдумов. Сейчас есть какая-то часть населения, которая хочет "разогреть" ситуацию в своих узкокорыстных интересах", - сказал он. Васильев пообещал "работать на упреждение. "Мы не позволим никому раскачивать ситуацию в своих интересах, которые трудно понять с точки зрения интересов многонационального, многоконфессионального Дагестана", - передало издание слова Владимира Васильева.

Глава администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов считает, что представители Шелковского района должны были предупредить об установке дорожных знаков. "Если есть несправедливость, давайте об этом заявлять четко и жестко. В данной ситуации, к сожалению, такая информационная неразбериха и история, которая, мягко говоря, спровоцирована. Нужна эта табличка, не нужна - ну придите, поговорите. Есть два джамаата, Кизлярский и Шелковской. Наверное, надо было прийти, сказать: мы поставим, давайте проговорим. Наверное, тогда и наша молодежь не подорвалась бы и не поехала туда, а может быть, на самом деле, проговорили бы", – процитировал сегодня слова Иванова "Черновик".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".