Задержанные на стихийном сходе в Кизляре отпущены домой

13 июня 2019, 03:44

Во время стихийного схода в Кизляре было задержано 19 человек. Представитель МВД сообщил, что сотрудники полиции задерживали тех, кто был в состоянии опьянения, других претензий к ним нет. Местные жители сомневаются в достоверности информации полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", который был установлен на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе республик было направлено большое количество камуфлированной техники. Жители 11 июня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, не менее 15 участников акции протеста были задержаны. 12 июня акций протеста в Кизляре не было, однако на улицах города было много силовиков и расставлены мобильные посты полиции, рассказали жители города.

На месте стихийного схода жителей Кизляра и Кизлярского района было задержано 19 человек, рассказа корреспонденту “Кавказского узла” сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

Задержанные находились в состоянии алкогольного обвинения, заявил сотрудник пресс-службы. “Это никак не связано ни с их позицией, ни с политической, ни со взглядами на текущую ситуацию. Они просто находились в состоянии алкогольного опьянения в толпе, и по этой причине вели себя не совсем корректно, нарушали общественный порядок”, - сообщил представитель ведомства.

По его словам, после доставки задержанных в районный отдел полиции было проведено освидетельствование и были составлены протоколы об административном правонарушении. “Они были отпущены после проведения соответствующих процедур. Никак это задержание с самим мероприятием и процессами происходящими никак не связано”, - заявил сотрудник пресс-службы.

Очевидцы сомневаются в том, что доставленные в полицию были пьяны.

Среди задержанных были и те, кто соблюдает религиозные каноны, эти люди никак не могли быть пьяными, считает житель Кизляра Дауд, ставший свидетелем задержания участников стихийного схода.

"Задержание проводились с применением грубой силы, людей начали выдергивать с середины толпы, просто хватали тех , кто больше всего вел себя агрессивно”, - рассказал он.

“Я не видел, что они [задержанные] были пьяные. Люди вели себя агрессивно, потому что поставили этот щит, не предупредив сам народ Кизляра”, - рассказал “Кавказскому узлу” другой местный житель. Он также отметил, что знаком с многими из тех, кто задержан 11 июня, так как они “ходят в одну и туже мечеть” “Я вижу, что они в мечеть ходят, и не сказал бы, что это пьющие люди. Лично я их не видел [в таком состоянии]”, - заявил местный житель.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Напомним также, что соглашение о границе Чечни и Ингушетии, подписанное осенью 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".