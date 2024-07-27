Соратники Гурбанова назвали неправомерным изъятие техники у его детей

27 июля 2024, 15:08

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Автомобиль отца главы "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова был необоснованно подвергнут обыску, несмотря на нахождение в машине малолетних детей политика. Телефоны и компьютеры детей были изъяты, при этом силовики оформили технику как изъятую из офиса общественно-политической структуры и спустя четыре месяца так и не вернули ее, заявили соратники Гурбанова.

Как писал "Кавказский узел", арестованному в Баку председателю правления "Платформы III Республики" Акифу Гурбанову не разрешили встречу с родственниками и не позволили позвонить домой. Это ограничение прав Гурбанова связано с публикацией его речи, в которой он раскритиковал власти Азербайджана и методы силовиков, указали соратники активиста. Акифу Гурбанову угрожают пытками, требуя прекратить во время выступлений в суде критиковать власти Азербайджана, угрозы поступили и другим обвиняемым по делу, сообщили соратники Гурбанова 4 июня.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

"Платформа III Республики" выступила с заявлением, в котором обратила внимание на неправомерное изъятие электронных устройств несовершеннолетних детей арестованного главы этой структуры Акифа Гурбанова.

В заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла", отмечается, что 6 марта в день задержания Гурбанова был произведен обыск в автомобиле его отца Ягуба Гурбанова марки Hunday Velacruz. В ходе обыска были изъяты телефон Redmi, два телефона Iphone и компьютер Macbook, принадлежащие детям Гурбанова школьного возраста.

"При обыске несовершеннолетние дети Акифа Гурбанова находились в автомобиле, дедушка ежедневно возил их в школу и обратно домой. Обыск был проведен в нарушение интересов детей. Более того, после обыска отец Акифа Гурбанова был подвергнут кратковременному задержанию", - далее сказано в заявлении.

При этом, как далее сказано в документе, следственной группой главного управления полиции города Баку изъятие электронных устройств, принадлежащих детям А.Гурбанова, было оформлено как изъятие из офиса "Платформа III Республики", и на них наложен арест. "В результате дети Акифа Гурбанова были лишены необходимых для учебы электронных устройств", - далее указывается в заявлении.

Как пояснил член правления "Платформы III Республики" Самед Рагимли, силовики нарушили целый ряд национальных законов и положений Европейской конвенции. "Во-первых, при проведении оперативно-разыскных мероприятий интересы несовершеннолетних детей превыше оперативной целесообразности. В этом смысле права детей Гурбанова, на глазах которых полицейские с применением насилия провели обыск, были нарушены. Согласно статье 12 УПК и статье 4 закона "Об оперативно-разыскной деятельности" следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия должны осуществляться с соблюдением фундаментальных конституционных прав и свобод. Следственные органы должны были соблюсти детские права, основу которых составляет принцип приоритета интересов детей, закрепленного в Европейской конвенции прав человека. Это не было соблюдено. Более того, изъятие электронных устройств лишило двух детей Акифа Гурбанова возможности эффективно продолжать образование", - сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Обыск в автомобиле был проведен без наличия законной санкции

Кроме того, нарушением закона стало оформление изъятия устройств не из автомобиля отца Гурбанова, а из офиса "Платформа III Республики". Тем самым, следственный орган осуществил незаконное протоколирование, указал Рагимли.

По словам Рагимли, в отношении Акифа Гурбанова и его отца были нарушены права на уважение личной жизни (статья Европейской конвенции прав человека) и собственности (статья 1 Протокола 1 к Конвенции). В отношении детей Акифа Гурбанова также было нарушено право на образование (статья 2 Протокола 1 к Конвенции).

Как отметил Рагимли, отец А.Гурбанова в порядке судебного надзора жаловался в суд. "Однако суд на основе того, что нет документа о проведении обыска в автомобиле, не принял жалобу в производство. Кстати, обыск в автомобиле был проведен без наличия законной санкции. Они потому и оформили изъятие из офиса. Об этом Акиф Гурбанов и его адвокат узнали только недавно, когда увидели протокол об обыске в офисе. Сами протоколы пока на руки не выданы. Следователи говорят, что выдадут только в конце следствия. Тем не менее, фигуранты дела уже подавали в суд жалобу о незаконности обысков и изъятий в офисах. Жалоба была отклонена, теперь мы готовим на нее апелляцию", - пояснил он.

Целью нашего сегодняшнего заявления является привлечение внимания общества к незаконным действиям силовиков в деле против Акифа Гурбанова и других арестованных вместе с ним, - подчеркнул Рагимли. "Мы хотим, чтобы люди знали, как следователи проводили обыски, преступив даже правовые и моральные категории, запугивая детей младшего школьного возраста, как фальсифицировались документы в деле. Очевидно, по завершению предварительного следствия будет подана отдельная жалоба и по нарушению прав детей Акифа Гурбанова", - сообщил Рагимли.

Апелляционный суд в Баку 3 июня оставил в силе неправомерное решение об аресте имущества Toplum TV, Института демократических инициатив и "Платформы III Республики", сотрудники которых обвинены в контрабанде, заявили адвокаты. Имущество организаций арестовано, чтобы парализовать их работу, это подчеркивает политический характер дела, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

Адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова подтвердила, что защита уже подавала жалобу на нарушения закона в ходе обыска и изъятия в офисе "Платформа III Республики", но она не была удовлетворена. Она воздержалась от других комментариев в связи с обязательствами по неразглашению тайны следствия.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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