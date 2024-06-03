Адвокаты назвали неправомерным арест имущества азербайджанских НПО

03 июня 2024, 19:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил в силе неправомерное решение об аресте имущества Toplum TV, Института демократических инициатив и «Платформы III Республики», сотрудники которых обвинены в контрабанде, заявили адвокаты. Имущество организаций арестовано, чтобы парализовать их работу, это подчеркивает политический характер дела, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 1 , а также три сотрудника Института демократических инициатив 2 заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. Алескеру Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд утвердил решение об аресте имущества Toplum TV, Института демократических инициатив (ИДИ) и «Платформы III Республики» в связи с уголовным делом сотрудников этих организаций, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат арестованного по этому делу Илькина Амрахова Ровшана Рагимова.

Она пояснила, что 23 мая Хатаинский райсуд наложил арест на имущество, которое находилось в двух офисах, используемых Toplum TV, ИДИ и «Платформой III Республики».

Офисы были опечатаны, и эти организации лишились доступа к своему имуществу

«6 марта были проведены обыски, задержания по двум адресам – офисе, совместно арендуемом Toplum TV и ИДИ, и помещении, занимаемом «Платформой III Республики». После этого офисы были опечатаны, и эти организации лишились доступа к своему имуществу – оборудованию, мебели, а также личным вещам. А 23 мая Хатаинский суд вовсе наложил арест на имущество, в том числе на личные вещи сотрудников", - рассказала адвокат.

Она отметила, что защита сочла решение об аресте имущества неправомерным, поскольку «следствие не представило доказательств того, что оно использовалось в преступных целях».

Кроме того, подчеркнула адвокат, арест коснулся и имущества лиц, вообще не имеющих отношения к этому уголовному делу. Однако Бакинский апелляционный суд не принял во внимание доводы, указанные в жалобе, и утвердил решение об аресте имущества.

Немат Керимли, адвокат сотрудника Toplum TV Мушвига Джаббара, также считает неправомерным арест имущества. «Официально обвинения касаются персонально арестованных лиц, а не связаны с деятельностью Toplum TV и ИДИ и «Платформой III Республики». Поэтому необоснованно арестовывать имущество этих структур, тем более, что нет доказательств того, что оно как-то использовались в незаконных целях», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Арест имущества Toplum TV, ИДИ и «Платформы III Республики» является еще одним подтверждением политического характера уголовного дела, заметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Очевидно, что уголовное дело имело целью парализовать деятельность этих структур

"Если в контрабанде обвиняются отдельные лица, то почему же опечатываются офисы организаций, а теперь арестовывается имущество? Очевидно, что уголовное дело имело целью парализовать деятельность этих структур, критикующих власти, наказать их руководителей и активных деятелей", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы на арест имущества. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.