Аналитики назвали избирательными требования властей Чечни об извинениях

24 июля 2024, 18:44

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Извинения Вахида Ильясова за инцидент на пляже в Мариуполе стали следствием давления чеченских властей, при этом сами приближенные Рамзана Кадырова редко извиняются за куда более серьезные поступки, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Не все инциденты с уроженцами Чечни на курортах привлекали внимание властей республики, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", житель Чечни Вахид Ильясов публично извинился за то, что выехал на своем внедорожнике на пляж в Мариуполе, после чего вступил в перепалку с местными жителями. Просмотревшие видео с его извинениями пользователи сети предположили, что Ильясов извинился после оказанного на него давления со стороны властей Чечни.

11 августа 2022 года Рамзан Кадыров дал указание чиновникам и полиции пресекать случаи неподобающего поведения "отдельных представителей чеченского народа за пределами региона". Распоряжение Кадыров отдал после сообщений в соцсетях о том, что чеченские девушки танцуют во время отдыха на море в Избербаше, а молодые люди из Чечни не пытаются остановить их, а сами танцуют там же лезгинку. После этого жители Чечни, приехавшие в Дагестан на отдых, пожаловались, что чеченские силовики проводят в Дагестане рейды и увозят парней и девушек, которых считают нарушителями вайнахских правил.

Глава комитета "Гражданское содействие" (Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" признана иностранным агентом)* Светлана Ганнушкина (Ганнушкина Светлана Алексеевна признана иностранным агентом)* уверена, что извинения Ильясова стали результатом давления властей Чечни.

"Это очевидно. С ним связались, на него оказали давление, чтобы он извинился и, как они любят говорить, не портил имидж чеченца. Я не уверена, что он бы принес извинения за свой поступок без давления. К сожалению, многие считают, что такое поведение позволительно, когда ты на позиции силы, то можешь делать все, что тебе покажется нормальным", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сам инцидент не является вызывающим по сравнению с поведением приближенных к чеченской власти. "Мы много раз становились свидетелями более вызывающих поступков, более скандального поведения разных представителей окружения Кадырова. И ведь не всегда они извинялись за свое поведение. А теперь они заставляют чеченцев извиняться за то, что когда-то делали они. Сам факт извинений можно оценить как нечто положительное. Тем более если он осознал недопустимость своего поведения. Это может быть уроком для остальных", - отметила она.

В любом народе есть невоспитанные люди, которые пытаются как-то проявить себя неподобающим образом, считает полковник МВД в отставке Амир Колов.

"Им кажется, что кататься по песку на пляже – это героизм. У чеченцев есть такая особенность – они чувствуют свою уникальность. Например, смотрите, что происходит на СВО. Там чеченцы обособленно служат, у них свои командиры, они как-то по-своему. Им дали исключительные права и возможности, что распространяется не только на представителей власти, а также на простых жителей, которые хотят чувствовать аналогичную вседозволенность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, отдыхающие из Чечни были вовлечены в скандалы, но так вызывающе себя не вели. "В Дагестане я такого не видел, чтобы чеченцы вели себя вызывающе", - отметил он.

Подобные инциденты свойственны для курортных городов, считает дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным.

"На каспийских пляжах регулярно возникают такие скандалы, в том числе с приезжими из Чечни и других соседних регионов. К примеру, наша редакция получала информацию о том, что гости из соседней республики приезжают, дебоширят, ведут себя развратно. Это, конечно, вызывает скандалы с соседями по местам отдыха и местными жителями. В Избербаше, например, такое поведение привело к массовой драке с местными", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, выезды на машине на пляжи случались и на каспийских пляжах. "Вряд ли кто-то фиксирует свое внимание на подобных случаях, когда кто-то из соседей на своей машине выезжает на каспийские пляжи, поскольку местные часто сами так поступают. Но подъезды к пляжам часто бывают перекрыты для машин, поэтому не так часто такое можно увидеть. В целом эти ситуации свойственны для курортных мест. Это сопутствующее туризму явление. Что касается вайнахских патрулей, то здесь мало кто их видел и про них знает. Дальше объявлений это не пошло", - указал он.

"Кавказский узел" писал, что 14 апреля сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

22 апреля главное управление МВД по СКФО отчиталось о завершении проверки инцидента с начальником управления МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на федеральном КПП в Дагестане. По версии ведомства, жесткому задержанию генерала предшествовала, предположительно, его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться. Также задержанный нанес несколько ударов силовикам, сообщило МВД, пообещав направить результаты проверки в Следственный комитет. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, публичных извинений со стороны Цакаева не последовало.

Не было и извинений за избиение Адамом Кадыровым Никиты Журавеля, на тот момент находящегося в статусе обвиняемого по делу о сожжении Корана. Напротив, этот поступок получил поддержку главы Чечни, а Адам Кадыров - не менее девяти различных наград, в том числе и в других республиках.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

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