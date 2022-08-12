Поведение чеченской молодежи в Избербаше взволновало Кадырова

12 августа 2022, 01:54

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Глава Чечни дал указание чиновникам и полиции пресекать случаи неподобающего поведения "отдельных представителей чеченского народа за пределами региона". Распоряжение Рамзана Кадырова появилось после сообщений в соцсетях о танцах чеченских девушек во время отдыха на море в Избербаше.

Сообщения о том, что жительницы Чечни ведут себя непристойно в Дагестане, появились в соцсетях и мессенджерах.

На одном из аудио в Telegram-канале "ЧПГрозный95", опубликованном 11 августа, на чеченском рассказывается, что чеченские девушки веселятся ночью на море в Избербаше и поют песни дагестанским парням. Чеченские парни не пытаются остановить девушек и сами танцуют там же лезгинку, говорится на аудиозаписи, которую перевел "Кавказский узел". "Посвящается дагестанским парням от чеченских девушек", - говорит мужской голос на аудио. На нем также слышна музыка и громкие разговоры.

Позднее в этом же Telegram-канале появилось сообщение, что чеченцы планируют отправиться в Дагестан. В нем говорится, что "завтра (12 августа) собирается молодежь после джума-намаза, чтоб поехать в Избербаш". "Будем разбираться", - написано в посте.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выступил с обращением к начальникам РОВД и главам районов. В нем он сообщил об указании Рамзана Кадырова "незамедлительно начать работу по жесткому пресечению неподобающего поведения отдельных представителей чеченского народа за пределами региона", говорится в посте в Telegram-канале "ЧП/Чечня".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После этого в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов, и в двух публикациях показывается, как Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам, после чего они прерывают трансляцию. Блогеры Tik-Tok, которые не откликнулись на призыв вести себя достойно, поплатились за свое поведение, сообщили авторы сообщества "Стоп эфир", разместив новый видеоролик об одном из прерванных стримов. Количество блогеров с "неподобающим" поведением в соцсетях значительно сократилось после выступления Магомеда Даудова, заявил член Общественной палаты России Мансур Солтаев.