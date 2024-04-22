Полиция отчиталась о проверке инцидента с генералом Цакаевым

22 апреля 2024, 14:58

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Жесткому задержанию в Дагестане начальника чеченского управления МЧС Алихана Цакаева предшествовала его езда по встречной полосе, агрессивное поведение и попытка скрыться, отчиталась полиция об итогах проверки инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля сотрудники ДПС на КПП "Герзель" в Дагестане жестко задержали главу управления МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Он подчеркнул, что "Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения". Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины. "Кавказский узел" не может проверить, был ли именно Цакаев за рулем.

Главное управление МВД по СКФО завершило проверку инцидента на федеральном КПП «Герзельский мост», сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

По версии МВД, 14 апреля на федеральном КПП «Герзельский мост» сотрудники полиции увидели автомобиль GMC «Yukon», который ехал по встречной полосе автотрассы «Кавказ», создавая угрозу для участников дорожного движения.

"На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов на право управления ТС гражданин не реагировал, вёл себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться. В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения", - говорится в публикации.

Однако после остановки автомобиля мужчина "продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции". "В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанёс несколько ударов правоохранителям", - отмечается в сообщении.

Результаты проверки "для дальнейшей юридической оценки" будут направлены в органы Следственного комитета, сообщило управление МВД. В сообщении не названа фамилия водителя автомобиля, а также не указано, что в машине находился кто-то еще, помимо водителя.

Напомним, сотрудники ДПС имеют право остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

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