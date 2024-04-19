Юристы сочли правомерными действия полицейских при задержании генерала Цакаева

19 апреля 2024, 07:44

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Сотрудники ДПС вправе остановить автомобиль и задержать водителя, в том числе с применением силы, если его поведение угрожает участникам движения и самим силовикам, указали юристы после жесткого задержания в Дагестане генерала из Чечни Алихана Цакаева.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля сотрудники ДПС в Дагестане на КПП "Герзель" жестко задержали главу управления МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева, который был одноклассником Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал инцидент провокацией и потребовал от руководства Дагестана уволить тех, кто силой вытащил генерала из машины. Инцидент с Цакаевым произошел на федеральном КПП, который не находится в ведении дагестанских силовиков, заявил глава Дагестана Сергей Меликов и заверил, что дагестанские полицейские действуют в рамках правил.

Как следует из видеозаписи задержания, опубликованной 17 апреля в телеграм-канале Baza, не менее шести силовиков с криками: "Тяни" выволокли мужчину из черного внедорожника и положили лицом на асфальт. Он оказывал сопротивление. По данным издания "Подъем", сотрудники ДПС заподозрили, что водитель нетрезв. Мужчина за рулем отказался остановиться по требованию, развернул автомобиль и попытался наехать на полицейских. Тогда автомобиль остановили при помощи "ежа", а водителя силой вытащили из машины.

Сотрудники ДПС имеют право остановить машину, чтобы обезопасить остальных участников движения, если поведение водителя кажется им неадекватным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в деле адвокат Евгений Черноусов.

"Если сотрудникам ДПС кажется, что водитель употреблял спиртное или наркотики, его отвозят на освидетельствование в наркологический диспансер, где берут анализ крови или мочи на определение уровня алкоголя или наркотиков. Он может считаться находящимся в состоянии опьянения только по результатам лабораторных исследований", - сказал он.

Сотрудники ДПС вправе остановить машину, если им кажется, что ее владелец нарушает правила дорожного движения, и имеют право применить силу, отметил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

"Сотрудники ДПС могут применить силу в отношении такого человека, если он будет агрессивно себя вести, но обязаны делать это адекватно степени исходящей от него опасности, оставаясь в правовом поле", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на пресс-колле с журналистами отказался комментировать вопрос о задержании Алихана Цакаева. "Это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться", - привел 18 апреля его слова "Коммерсант".

Освидетельствование на состояние опьянения, по словам Новицкого, помимо наркологических диспансеров возможно организовать на месте. «У всех постов ДПС есть трубочки, в которые надо дуть, чтобы они показали, есть у тебя опьянение или нет. А точный уровень уже можно определять в наркологическом диспансере», - подчеркнул Новицкий.

И Черноусов и Новицкий отметили, что в случае реальной попытки наезда автомобилем на полицейских водитель может быть обвинен по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Но для этого надо доказать, что водитель действительно планировал наезд, а не собирался повернуть в сторону или нажать на тормоз, подчеркнул Владимир Новицкий.

Евгений Черноусов добавил, что, если наезда не было и водитель просто был задержан в нетрезвом состоянии, то "речь может пойти о лишении прав".

По его словам, если сотрудники ДПС передают задержанных представителям других силовых структур по указанию начальства, то это не проступок, а обязанность. «Если есть указание со стороны вышестоящего руководства, то они обязаны его исполнить», - пояснил он.

По словам Новицкого, сотрудники ДПС теоретически могут отпустить водителя до суда, взяв обязательство о явке, даже если он совершил уголовное преступление. "Это тем более возможно, если он совершил только административное правонарушение, его имя известно и понятно, что он никуда скрываться не будет", - сказал он.

Напомним, одноклассник и односельчанин Рамзана Кадырова Алихан Цакаев был командиром чеченского ОМОН. В 2019 году он стал начальником УВД Аргуна, в феврале 2020 года – замруководителя управления МЧС республики по антитеррористической деятельности, а затем возглавил ведомство, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

После того как полковник полиции Алихан Цакаев стал новым замруководителя управления МЧС Чечни, жители республики заявили о продолжении курса на укрепление режима личной власти Кадырова.

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