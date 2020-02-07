Кадыров назначил замглавы МЧС своего односельчанина

07 февраля 2020, 12:25

Новым заместителем руководителя МЧС Чечни назначен полковник полиции Алихан Цакаев - односельчанин главы республики Рамзана Кадырова. Назначение Цакаева местные жители сочли продолжением курса на укрепление режима личной власти главы Чечни.

"Кавказский узел" писал, что жители Чечни и ранее обращали внимание на кадровую политику главы республики. Так, назначение министром образования двоюродного брата Кадырова Идриса Байсултанова они назвали продолжением выстраивания его собственной "вертикали власти".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких ему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – родственники Кадырова, 23% – односельчане, еще 12% – друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" 28 июня 2018 года.

"Полковник Алихан Цакаев назначен 6 февраля заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности. Личному составу его представил глава республики Рамзан Ахматович Кадыров. Также на церемонии Цакаеву от имени президента России была вручена медаль "За отвагу". Новый замминистра уже приступил к исполнению своих прямых обязанностей", – рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском МЧС.

Алихан Цакаев является односельчанином главы Чечни и его одноклассником. Он долгое время командовал республиканским ОМОНом, а в июле 2019 года был назначен начальником ОВД города Аргун, передал корреспондент "Кавказского узла".

Назначение Цакаева на должность замминистра местные жители сочли продолжением курса на укрепление режима личной власти Рамзана Кадырова.

"Назначение отнюдь неслучайное, особенно на фоне увольнения бывшего министра МЧС, который 10 лет руководил ведомством, а осенью прошлого года оказался замешанным в какой-то истории с подготовкой то ли покушения, то ли отравления Кадырова. Видимо, глава (республики) посчитал необходимым иметь своего человека и в этом достаточно большом ведомстве, где штат составляет больше 2 тысяч сотрудников. А кто больше других подходит для контроля за той или иной структурой – или родственник, или односельчанин, или однотейповец, лично ему преданный и проверенный", – уверен местный житель Аслан.

14 октября 2019 года "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. После этой публикации министр МЧС Чечни Руслан Яхьяев, а также глава службы обеспечения мировых судей, бывший начальник ГИБДД республики Шамхан Денильханов были объявлены ушедшими в отпуск. Другие упомянутые в публикации чиновники после информации о заговоре публично поклялись в верности Кадырову. Глава Чечни в ответ на вопрос о заговоре рассказал, что пресек переговоры между чиновниками.

Житель Чечни Идрис отметил, что "процесс усиления власти Кадырова набирает обороты".

"Об отставке министра ЧС разговоры шли с осени прошлого года, так что это вполне ожидаемое событие. То, что Кадыров назначил на должность замминистра своего односельчанина и близкого друга, по всей видимости, сделано с прицелом на будущее его повышение. Рамзан (Кадыров) продолжает активно расставлять на высокие должности своих родственников и односельчан, и этот процесс активизировался с прошлого года, насколько можно судить. Сразу два его племянника стали мэрами городов, еще один родственник возглавил Аргун, плюс его односельчане и однотейповцы назначались на ключевые должности в системе МВД и Росгвардии, на днях министром образования стал двоюродный брат. Теперь вот односельчанин – замминистра", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам работников МЧС, бывший министр чрезвычайного ведомства Руслан Яхьяев "фактически не руководил" министерством с осени 2019 года.

"С октября (2019 года) он на работе практически не появлялся, это после публикации о том, что он вместе с другими известными в республике лицами оказался замешан то ли в каком-то заговоре, то ли в каких-то разговорах против Рамзана (Кадырова). С октября он значился в отпуске, который заканчивался в начале ноября, но фактически не работал. Обязанности министра исполнял один из его заместителей", – утверждает сотрудник министерства Мовсар.

Другой работник ведомства Хамзат также отметил, что "министр фактически на несколько месяцев был отстранен от должности". "Теперь просто это сделано официально. Плюс Рамзан поставил замминистра своего человека. Имя нового министра пока не называется", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".