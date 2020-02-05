Идрис Байсултанов, Рамзан Кадыров. Фото: chechnya.gov.ru, Reuters? Коллаж "Кавказского узла"

05 февраля 2020, 09:45

Назначение родственника министром продолжило кадровую политику Кадырова

Рамзан Кадыров назначил министром образования Чечни своего двоюродного брата Идриса Байсултанова, до этого занимавшего должность замруководителя администрации главы республики. Кадыров продолжает выстраивать в Чечне собственную "вертикаль власти", обратили внимание местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов стал заместителем у односельчанина Кадырова Галаса Таймасханова, назначенного руководителем администрации главы Чечни.

Идрис Байсултанов имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он занимал должности главного врача ЦРБ Гудермесского района, директора грозненского мединститута, функционирующего на базе ЧГУ, и главного кардиолога Чечни. Брат Идриса Байсултанова Одес Байсултанов в 2014-2016 годах был заместителем главы Минкавказа. Байсултановы приходятся Рамзану Кадырову двоюродными братьями по материнской линии.

Рамзан Кадыров назначил Идриса Байсултанова на должность министра образования и науки Чечни, об этом стало известно на совещании главы республики с руководителями районных управлений образования, сообщила 4 февраля пресс-служба главы и правительства Чечни.​

"Идрис Байсултанов имеет большой опыт управленческой и научной деятельности.​ В течение шести лет руководил медицинским институтом Чеченского госуниверситета, а в последнее время работал в должности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР. Идрис Хасаевич, будучи куратором, глубоко изучил ситуацию в сфере образования и науки Чеченской Республики, имеет научно аргументированное мнение о путях дальнейшего развития и совершенствования образования", - приводятся слова Рамзана Кадырова в сообщении, размещенном на сайте главы и правительства республики.

Рамзан Кадыров отметил, что Исмаил Байханов, занимавший должность министра, переходит на другую работу, говорится в сообщении.

Исмаил Байханов работал главой Минобрнауки Чечни с 12 сентября 2013 года. До этого с 2004 года он занимал должность председателя избиркома республики.

Назначение родственников на должности министров стало частью кадровой политики главы Чечни, считает сотрудник местной общественной организации Абубакар. "Назначение двоюродного брата министром - это дальнейшее выстраивание его (Кадырова) собственной вертикали власти. Это стало привычным делом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких ему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – родственники Кадырова, 23% – односельчане, еще 12% – друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" 28 июня 2018 года.

Управление в России и, в частности, в Чечне строится на системе личной преданности, сообщил в июле 2019 года "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин, комментируя назначение Байсултанова замруководителя администрации главы Чечни.

"Если для Владимира Путина – это силовики, то на Кавказе – это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", – сказал Дмитрий Орешкин.

Напомним, что 26 ноября 2019 года 22-летний зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев возглавил управление по вопросам миграции МВД Чечни. Пользователи соцсетей тогда поспорили об управленческом опыте Мацуева. Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил в связи с этим, что Мацуев назначен на должность из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни.

4 сентября того же года депутаты горсовета Аргуна утвердили в должности мэра еще одного родственника главы Чечни, Хас-Магомеда Кадырова.

26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее другой племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. Ранее политологи рассказали "Кавказскому узлу", что подобная ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова.

Примечание:

"Обещание Кадырова увольнять чиновников вызвало скепсис в Чечне", "Упрек в адрес главы Чечни на "прямой линии" с Путиным показал недовольство Кремля Кадыровым", "Управление наркоконтроля Чечни возглавил родственник Кадырова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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