Кадыров поставил целью своему родственнику укрупнить Аргун

05 сентября 2019, 10:27

Депутаты горсовета Аргуна 4 сентября утвердили Хас-Магомеда Кадырова в должности мэра. Рамзан Кадыров среди задач, поставленных перед младшим родственником, назвал присоединение к Аргуну ближайших сел, развитие социальной сферы и привлечение инвестиций.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров, который с ноября 2017 года возглавлял УМВД по Грозному. Аргун наряду с Грозным и Гудермесом является одной из ключевых точек республики, поэтому глава Чечни уделяет городу особое внимание, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 сентября депутаты горсовета Аргуна утвердили Хас-Магомеда Кадырова в должности мэра, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни. "Голосование было открытым. 15 депутатов поддержали кандидатуру Кадырова", - сказал он.

15 из 17 депутатов проголосовали за кандидатуру Хас-Магомеда Кадырова, двое воздержались, сообщило 4 сентября ИА "Чечня Сегодня".

Глава Чечни озвучил планы укрупнения Аргуна за счет сел

Рамзан Кадыров, который принял участие в заседании горсовета депутатов, 4 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" указал на достижения нового мэра Аргуна.

"Только за один месяц нахождения его в этой должности облик Аргуна стал меняться в лучшую сторону, город выглядит чище и ухоженнее. Сразу видно, что Хас-Магомед со всей ответственностью приступил к работе", - написал глава Чечни.

В начале августа Хас-Магомед Кадыров организовал масштабный общегородской субботник. Участие в нем было строго обязательным, рассказали местные жители. Они связали субботник со стремлением нового мэра "выслужиться" перед Рамзаном Кадыровым.

Рамзан Кадыров также перечислил задачи, поставленные перед новым мэром Аргуна. "Уже в скором времени под его руководством планируется реализовать ряд проектов в различных сферах. Главное направление - развитие социальной сферы, спорта, образования, медицины, экономики, промышленности, привлечение инвестиций. В ближайшем будущем городской округ Аргуна расширится путём присоединения трёх близлежащих сёл", - написал глава республики, отметив, что "при грамотном менеджменте Аргун сможет обеспечить рабочими местами тысячи жителей".

Заседание горсовета Аргуна было "чистой формальностью", сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Аслан. "Не было ни одного случая, чтобы предложенная Рамзаном [Кадыровым] кандидатура на тот или иной пост была отклонена. Тем более речь идет о его родственнике", - пояснил он.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы "Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Родство с Кадыровым не ставит крест на эффективности чиновника, а ключевые посты в Чечне занимают и не родственники главы республики, пояснил ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Нельзя назвать тенденцией назначения родных главы республики на некие посты. Само по себе назначение родственника на весомую должность естественно, ведь к родным больше доверия", - сказал ученый.

Назначение родственников на ключевые должности - "стандартная кавказская практика", прокомментировал ранее назначение Хас-Магомеда Кадырова директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. "Это не мегановация. К слову, зачастую родственники чиновников, даже не имея опыта работы, могут достичь высот. Если родственник, еще не значит, что неэффективный [управленец]", - сказал Минченко "Кавказскому узлу".