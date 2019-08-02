Односельчанин Кадырова назначен начальником отдела полиции Аргуна

02 августа 2019, 06:04

Назначение Алихана Цакаева на пост начальника отдела полиции Аргуна связано с желанием руководства Чечни усилить позиции 28-летнего родственника главы республики Хас-Магомеда Кадырова, ставшего мэром города, считают жители республики. Аргун является одной из ключевых точек республики, поэтому Рамзан Кадыров уделяет ему особое внимание, отметили президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Али Магомадов.

Как информировал "Кавказский узел", Алихан Цакаев возглавлял чеченский ОМОН с мая 2007 года, при назначении на этот пост он был удостоен ордена Ахмата Кадырова. Цакаев был ранен 4 декабря 2014 года в ходе перестрелок с членами незаконных вооруженных формирований, организовавших в Грозном атаку на сотрудников правоохранительных органов.

26 июля мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров, который с ноября 2017 года возглавлял УМВД по Грозному. Местные жители предположили, что Рамзан Кадыров назначениями родственников укрепляет собственную "вертикаль власти", однако востоковеды подвергли сомнению эту версию.

Алихан Цакаев сменил в должности начальника отдела полиции города Аргун сына министра МВД Чечни Руслана Алханова полковника Артура Алханова, который занимал этот пост с августа 2018 года, сообщил 1 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского МВД.

«Новым начальником ОВД города Аргун 31 июля назначен полковник полиции Алихан Цакаев. С 2007 года и до последнего времени он занимал должность командира ОМОН Управления ФСВНГ по Чеченской Республике. В церемонии представления нового начальника отдела полиции приняло участие руководство МВД во главе с министром Русланом Алхановым. Цакаев с сегодняшнего дня [1 августа] приступил к исполнению своих новых обязанностей», - сказал он.

Он не уточнил, кто займет освободившуюся должность командира чеченского ОМОН, а также не назвал причины отстранения от должности бывшего начальника Аргунского ОВД. «Артур Русланович Алханов недавно успешно окончил Академию управления МВД России, и его ждет новое назначение», - сказал сотрудник МВД.

Алихан Цакаев является уроженцем села Центарой (Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечни. Помимо ордена Кадырова, Цакаев удостоен нескольких орденов Мужества и различных ведомственных наград, сообщили в МВД.

Село Центарой (Хоси-Юрт), родное село Рамзана Кадырова, в мае 2019 года было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни.

«Цакаев, как и Алхановы - односельчанин Рамзана [Кадырова], так что в принципе тот сменил одного своего односельчанина на другого. Артуру Алханову тоже подберут хорошую должность, в этом нет сомнения», - считает житель Аргуна Сулейман.

«За короткий период сменились три руководителя подразделений МВД, причем речь идет о ключевых подразделениях – столичном УВД, полке полиции имени Кадырова и ОВД крупного города, каковым является Аргун. Все назначенцы – односельчане или однотейповцы Кадырова», - сказал житель Чечни Адлан "Кавказскому узлу".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

«Цакаева поставили руководить отделом полиции Аргуна не случайно. Там новый мэр, 28-летний Кадыров Хас-Магомед, вот его и усиливают назначением такого человека, как Цакаев, который пользуется полным доверием у Рамзана [Кадырова]», - полагает житель республики Лукман.

Аргун одно время был на слуху как место, где подвергались пыткам представители секс-меньшинств, отметила жительница Чечни Марина. "Смена руководства мэрии и ОВД в Аргуне - события, как мне кажется, взаимосвязанные", - сказала она "Кавказскому узлу".

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Это вызвало международный резонанс. Так, в июне 2018 года ПАСЕ призвала Россию провести соответствующее расследование, а в августе того же года 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, но правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

Эксперты отметили особое отношение Кадырова к Аргуну

Аргун - один из трех городов Чеченской Республики, является своего рода выходом к предгорью, и в современной Чечне этот город занимает не только экономическое, но и важное стратегическое значение, учитывая близкое расположение к столице республики, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

В довоенное время, отметил Кутаев, Аргун был крупным промышленным городом. «Градообразующим предприятием был крупнейший на Северном Кавказе домостроительный комбинат, мукомольный завод, мясной комбинат, сахарный завод, ТЭЦ. Во время двух чеченских войн город сильно пострадал. Сейчас эти предприятия восстановлены, и он не потерял своего значения в экономическом плане», - сказал он "Кавказскому узлу".

Он считает неслучайным то, что в промышленное развитие Аргуна вкладываются немалые средства. "Аргун имеет большое значение для представителей местной правящей элиты. Это город, куда они уже сейчас вкладывают деньги, где развивают свой бизнес. Потому что нынешнее руководство Чечни не без основания считает, что при потере власти... нужно иметь своего рода «запасной аэродром». Через родственников... они пытаются упорядочить и каким-то образом это все оформить, чтобы сохранить все за собой... Для руководителя региона, для лиц, особо приближенных к нему, этот город имеет большое значение. Даже то, что именно в этом городе построена мечеть имени матери Рамзана Аймани Кадыровой, говорит о том, как важен для него город Аргун», - считает Кутаев.

Три города в Чечне можно назвать ключевыми точками в республике, это понимает Рамзан Кадыров, поэтому уделяет этим городам особое внимание, считает политолог Али Магомадов. «Гудермес - это рядом с Центороем, вотчиной Кадырова. Аргун после Грозного - крупный промышленный центр с большим потенциалом. Все три города – под контролем клана Кадырова. То, что происходит в Чечне в кадровом плане – это чисто азиатский вариант, когда падишах окружает себя родственниками по линии отца, матери, реже - родственниками жен. Чем может быть чревата кровно-родственная политика Рамзана показали возрастающая с каждым днем популярность блогера Тумсо Абдурахманова и многотысячные похороны Темирханова, которые вылились в своего рода акцию протеста против беспредела и беззакония», - сказал Магомадов "Кавказскому узлу".

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова, был похоронен 4 августа 2018 года, а траурные мероприятия в память о нем прошли не только в Чечне, но и за рубежом. После известия о смерти Темирханова в его родовое село Гелдаган съехались десятки тысяч людей. Чтобы принять участие в поминках, приезжали, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии, говорится в материале "Итоги года в Чечне: новые земли, атаки подростков, похороны Темирханова", опубликованном на "Кавказском узле".

Руководящие посты в Чечне занимают только те, кто имеет кровное родство с Рамзаном, полагает он. «Тот же Магомед Даудов... занимающий довольно высокий пост первого вице-премьера, однако на руководящих постах не замечены его ближайшие родственники по линии отца или матери», - сказал он.

Несмотря на то, что Даудов в Аргуне руководит оперативным штабом по дальнейшему развитию города, его родственников среди аргунских чиновников нет, уточнил Магомадов.

В окружении первого президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова не было такого большого количества родственников, отметил политолог. "Ахмат-хаджи назначал на руководящие должности людей из разных тейпов, учитывая, в первую очередь, знания, опыт и умение работать в сложное для Чечни время», - сказал Магомадов.