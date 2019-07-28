Смена мэра Аргуна вызвала вопросы к Кадырову у жителей города

28 июля 2019, 17:23

Назначение 28-летнего Хас-Магомеда Кадырова мэром Аргуна продолжило практику назначений родственников главы Чечни на высокие должности без учета их опыта в менеджменте, указали местные жители. Родство с Кадыровым не ставит крест на эффективности управленца, а ключевые посты в Чечне занимают и не состоящие в родстве с Кадыровым люди, возразили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля пост мэра Аргуна занял 28-летний близкий родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров. Непосредственно перед этим назначением Хас-Магомед Кадыров работал первым заместителем мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

В ноябре 2017 года младший лейтенант полиции Хас-Магомед Кадыров стал начальником УМВД по Грозному. Хас-Магомед Кадыров "хорошо знает все требования" главы республики, пояснил тогда это назначение министр внутренних дел Чечни. До этого Хас-Магомед Кадыров чуть более месяца возглавлял Управление наркоконтроля МВД по Чечне.

Назначению Хас-Магомеда Кадырова предшествовали и другие назначения родственников Рамзана Кадырова на руководящие посты, обратил внимание сотрудник одной из общественных организаций Чечни. "Двоюродный брат Кадырова недавно стал первым заместителем руководителя администрации главы и правительства... Теперь вот еще один родственник будет руководить крупным городом. Рамзан просто укрепляет свою собственную «вертикаль» власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

15 июля двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов стал заместителем своего односельчанина Галаса Таймасханова, назначенного руководителем администрации главы Чечни. 26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.

Хас-Магомед Кадыров в качестве начальника УВД Грозного особенно себя не проявил, считает местный житель Лечи. "Теперь вот человека «бросили» на новый пост – назначили руководить крупным городом. У него нет ни опыта хозяйствования, ни серьезных знаний в этой области. Впрочем, родственникам Кадырова это не мешает делать карьеру. Два его племянника руководят Грозным и Курчалоевским районом, еще один возглавляет Управление ГИБДД, и все как бы справляются со своими обязанностями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лечи.

Ключевые посты в республике занимают люди, которые не состоят с Кадыровым в кровном родстве, возразил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Мэр Аргуна – серьезная должность, однако центральные места в аппарате, такие, как главы парламента или министра внутренних дел Чечни, отданы не родственникам. Я бы не стал преувеличивать значение родственников Кадырова, влияющих на жизнь в Чечне. Нельзя назвать тенденцией назначения родных главы республики на некие посты. Само по себе назначение родственника на весомую должность естественно - к родным больше доверия", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из подготовленного "Кавказским узлом" видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова".

Эффективность мэра во многом зависит от его заместителей и помощников, подчеркнул Ярлыкапов. "В этом плане Кадыров опирается исключительно на эффективность. Качество работы во многом будет зависеть от того, кого с ним [Хас-Магомедом Кадыровым] направили [в Аргун]. Глава города должен обеспечиваться работающими людьми, иначе сама система будет неэффективной", - пояснил эксперт.

Укрепление власти с помощью привлечения родственников свойственно чеченским традициям, указал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "В Чечне всего шесть городов, три из которых возглавляют родные Кадырова. Вообще, мэр в Чечне – весомая должность. Это говорит об укреплении власти членами семьи, что свойственно Чечне", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Рощин.

Он согласился с предположением Ахмета Ярлыкапова, что в Аргун будут направлены опытные управленцы для помощи новому мэру. "В администрации работали, работают и будут работать старожилы - помогут. На самом деле, если говорить о мэре, то в большей степени работают за него заместители, а не он сам", - сказал Рощин.

Назначение родственников на важные должности является "стандартной кавказской практикой", сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. "Это не мегановация. К слову, зачастую родственники чиновников, даже не имея опыта работы, могут достичь высот. Если родственник, еще не значит, что неэффективный [управленец]", - сказал Минченко, предположив, что и работа Хас-Магомеда Кадырова в должности мэра Аргуна может стать эффективной.

На сайте администрации Аргуна, по состоянию на 17:20мск 28 июля, мэром города значится Ибрагим Темирбаев. Темирбаев был назначен руководителем мэрии в ноябре 2004 года, а в октябре 2009 года избран на эту должность, говорится в биографии мэра на сайте администрации.

Ибрагим Темирбаев возглавлял Аргун много лет, и его отставка стала неожиданной, отметил житель Аргуна Руслан. "Темирбаева мэром Аргуна избрали еще осенью 2009 года, а до этого он руководил городом как назначенный на этот пост чиновник. Его отставка стала неожиданностью", - сказал Руслан корреспонденту "Кавказского узла".

Отставка мэра стала для горожан неожиданностью, подтвердил другой житель Аргуна Магомед. "У Темирбаева большой опыт управления городом... Я не слышал, что его собираются смещать и куда-то переводить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".