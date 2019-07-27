Хас-Магомед Кадыров. Скриншот видео заседания в администрации Аргуна 26 июля 2019 года, на котором Кадыров был представлен сотрудникам мэрии. https://www.instagram.com/p/B0Y9TuLF_6q/

27 июля 2019, 00:43

Родственник Кадырова назначен и.о. мэра Аргуна

Пост мэра Аргуна, оставленный Ибрагимом Темирбаевым, занял 28-летний Хас-Магомед Кадыров, ранее работавший помощником главы Чечни и начальником УМВД Грозного.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года близкий родственник Рамзана Кадырова младший лейтенант Хас-Магомед Кадыров стал начальником УМВД по Грозному. Хас-Магомед Кадыров "хорошо знает все требования" главы региона, прокомментировал это назначение руководитель чеченского МВД. До этого Хас-Магомед Кадыров чуть более месяца возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне. 

И.о. мэра Аргуна представил коллективу спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он напомнил, что Хас-Магомед Кадыров работал не только в МВД, но и помощником главы Чечни. Прежний мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев уволился, пожелав перейти на другую работу, сообщила 26 июля ЧГТРК "Грозный".

Непосредственно перед назначением исполняющим обязанности мэра Хас-Магомед Кадырова работал первым заместителем Темирбаева, говорится в публикации от 26 июля на странице Даудова в Instagram.

21 декабря 2017 года ВВС сообщило, что Хас-Могмеду Кадырову 26 лет. 12 января 2019 года Рамзан Кадыров поздравил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Хас-Магомеда Кадырова с днём рождения.

На сайте мэрии Аргуна по состоянию на 00:37 мск 27 июля главой Аргуна по-прежнему значится Ибрагим Темирбаев.

"Кавказский узел" неоднократно писал о назначении родственников Рамзана Кадырова на руководящие посты в Чечне. Напомним, что 15 июля двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов стал заместителем у его односельчанина Галаса Таймасханова, назначенного руководителем администрации главы Чечни. 26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов.

Это демонстрирует семейственно-клановую кадровую политику, характерную не только для Чечни, но и для федеральных властей, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По их мнению, так Кадыров укрепляет режим личной власти.

Примечание:

"Жители Чечни сочли результаты праймериз "Единой России" ожидаемыми", "Правозащитники прогнозируют стагнацию Чечни при Кадырове", "Миллионный" митинг в Грозном оказался прокадыровской акцией".

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