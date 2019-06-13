Карьерный рост Таймасханова указал на проблему "ближнего круга" Кадырова

13 июня 2019, 11:22

Назначение односельчанина Кадыровых Галаса Таймасханова руководителем администрации главы Чечни связано со спецификой этой должности, считает востоковед Ахмет Ярлыкапов. Род Таймасхановых давно связан с семьей Кадыровых, уточнил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", Галас Таймасханов в 2016 году возглавлял Министерство промышленности и энергетики Чечни. Его брат, также уроженец села Центарой Масхуд Таймасханов, руководивший управлением службы наркоконтроля в республике, 10 октября 2016 года был назначен начальником республиканского управления Минюста. Еще один брат Галаса Таймасханова Хусаин с 2013 года является депутатом парламента Чечни.

О том, что 51-летний уроженец Центароя Галас Таймасханов сменил Абдулкахира Израйилова на посту руководителя администрации главы республики, Рамзан Кадыров объявил 10 июня на совещании, сообщил на следующий день корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"И. о. руководителя администрации главы и правительства республики назначен Галас Таймасханов, с 2017 года занимавший должность первого заместителя Абдулкахира Израйилова, который возглавлял администрацию до последнего времени. Галас Таймасханов имеет большой опыт управленческой работы, в администрации главы и правительства он работал еще в 2009-2011 годах, а также ранее руководил министерством промышленности и энергетики республики", - рассказал он, не уточнив причину ухода Абдулкахира Израйилова с этой должности.

Указ об отставке Израйилова на сайте главы и правительства Чечни по состоянию на 11.22 мск не опубликован. В сообщении, размещенном там же 10 июня, по этому поводу говорится лишь, что Рамзан Кадыров на совещании "представил и.о. руководителя администрации главы и правительства ЧР Галаса Таймасханова".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" 28 июня 2018 года.

Новое назначение Галаса Таймасханова связано со спецификой должности руководителя администрации, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"У него (Кадырова) достаточно людей в своем окружении [готовых занять такие посты]. Думаю, что здесь дело в том, что должность [главы администрации] достаточно серьезная, и он хочет доверить ее человеку, который связан с ним. В отличие от федерального уровня, в Чечне большее значение имеют доверие и личные связи. Чиновник должен быть из близкого окружения", - сказал 12 июня Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на подобные прямые назначения, бюрократический аппарат в Чечне работает "как ни странно, очень хорошо", подчеркнул эксперт. Возможно, это связано с тем, что основную работу тянут на себе "рабочие лошадки" на среднем и нижнем уровнях аппарата, предположил Ярлыкапов. "А задача назначенцев - следить, чтобы задачи выполнялись, и обеспечивать лояльность [чиновников руководству Чечни]", - сказал он.

Назначения Таймасхановых в первую очередь связаны с тем, что у Рамзана Кадырова "очень узкий круг грамотных, образованных людей", сказал 12 июня корреспонденту "Кавказского узла" президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Таймасхановы - это люди... имеющие образование", - пояснил он.

Кроме того, по словам Кутаева, семья Таймасхановых уже давно связана с семьей Кадыровых. "Это род, который работал и на отца и на сына Кадыровых. И Кадыров считает их невероятно надежными и преданными. Поэтому здесь в совокупности повлияло все - и то, что они сторонники Кадырова, и то, что имеют статус людей, «имеющих знания». Кроме того, сами по себе они влияния не имеют", - сказал Руслан Кутаев.

При этом Руслан Кутаев в свою очередь критически оценил влияние подобных прямых назначений на эффективность работы бюрократического аппарата в Чечне, сославшись на собственный опыт общения с его представителями. "Все решения принимает только руководитель", - посетовал Кутаев.

Напомним, что 26 июля 2018 года племянник главы Чечни Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра Грозного. Месяцем ранее еще один племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров стал главой Курчалоевского района. 8 ноября 2017 года начальником УМВД по Грозному был назначен близкий родственник Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров. 9 октября 2017 года УГИБДД Чечни возглавил 28-летний племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов. Ранее политологи заявили "Кавказскому узлу", что подобная ротация кадров в Чечне объясняется нехваткой доверенных лиц Кадырова и ведет к проблемам с кадрами и альтернативными источниками информации.