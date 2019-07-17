Аналитики сравнили назначения в администрации Кадырова с кадровым подходом Кремля

17 июля 2019, 23:14

Двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов стал заместителем у его односельчанина Галаса Таймасханова, назначенного руководителем администрации главы Чечни. Это демонстрирует семейственно-клановую кадровую политику, характерную не только для Чечни, но и для федеральных властей, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня глава Чечни утвердил в должности руководителя своей администрации односельчанина Галаса Таймасханова. Его первым заместителем стал двоюродный брат Кадырова Идрис Байсултанов.

Галас Таймасханов в 2016 году возглавлял министерство промышленности и энергетики Чечни. Его брат, также уроженец села Центарой Масхуд Таймасханов, руководивший управлением службы наркоконтроля в республике, 10 октября 2016 года был назначен начальником республиканского управления Минюста. Еще один брат Галаса Таймасханова Хусаин с 2013 года является депутатом парламента Чечни. Род Таймасхановых давно связан с семьей Кадыровых, уточнил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Новые руководители официально вступили в свои должности 15 июля и приступили к исполнению своих обязанностей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Назначения на руководящие должности близких и односельчан Кадырова укрепляют режим его личной власти в республике и стали нормой, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители.

"Эти назначения – очередное свидетельство того, что Рамзан [Кадыров] продолжает укреплять режим своей личной власти. Администрация главы и правительства – это один из наиболее серьезных властных институтов в нашей республике, контролирующий деятельность всех министерств и ведомств. Таймасханов – односельчанин и человек из ближнего круга Рамзана, а Байсултанов – его двоюродный брат, очень профессиональный, насколько я знаю, врач. Зачем назначать бывшего министра промышленности и энергетики и профессора медицины на такие должности, не совсем понятно, но если брать прагматическую сторону, то тут все становится на свои места. Это дальнейшее укрепление кадыровской вертикали власти", – сказал житель Чечни Асланбек.

Кадыров последовательно назначает на должности родственников, односельчан и близких друзей, указала жительница Чечни Марина. "Так что назначение Таймасханова и Байсултанова руководить кадыровской администрацией – это просто логическое продолжение того курса, что взят им на вооружение значительно раньше. Население уже воспринимает это как данность и особого внимания на такие вещи не обращает", – считает она.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – родственники Кадырова, 23% – односельчане, еще 12% – друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" 28 июня 2018 года.

На Кавказе принято назначать на различные должности родственников, односельчан и близких знакомых, и Чечня в этом плане не является исключением, указал грозненец Умар, историк по образованию.

"Такие вещи, когда руководители ставят на высокие посты своих близких друзей и родственников, происходили и происходят по всему Кавказу, и думать, что это исключительно наше ноу-хау, ошибочно. В других регионах картина примерно такая же. Просто у нас это больше заметно в силу того, что регион относительно небольшой и республика окружена повышенным вниманием со стороны СМИ, правозащитных организаций и так далее. У нас такие вещи и при коммунистическом режиме Завгаева наблюдались, и при Дудаеве и Масхадове, и сейчас картина не особо изменилась", – сказал он.

Назначение Таймасханов и Байсултанова соответствует кадровой политике не только руководства Чечни, но и Кремля, отметил президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Это не чеченская особенность, это результат политики Кремля", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он указал на то, что вокруг имени Байсултанова ходит немало негативных слухов.

59-летний Идрис Байсултанов имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он занимал должности главного врача ЦРБ Гудермесского района, директора грозненского мединститута, функционирующего на базе ЧГУ, и главного кардиолога Чечни. Младший брат Байсултанова, Одес, в свое время занимал пост председателя правительства Чечни, а с весны 2016 года работает в должности первого заместителя министра России по делам Северного Кавказа. Байсултановы приходятся Рамзану Кадырову двоюродными братьями по материнской линии.

Политолог Дмитрий Орешкин согласен с тем, что назначение Таймасханова и Байсултанова не выделяется на фоне политики Кремля.

"Управление в России и Чечне строится на системе личной преданности. Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Кадрового голода как такового нет. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Орешкин.

Он уверен, что для такой должности, как руководитель администрации главы Чечни, не надо иметь профильного образования. "Образование может быть самое разное. И опыт может быть разный. Командовать не так уж и сложно в Чечне, поэтому профильное образование не является обязательным. Назначения по такой логике есть также в других регионах Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесии был клан Дерева, и назначались на разные должности представители этого клана, потом пришел клан Арашуковых – и то же самое", – отметил Орешкин.