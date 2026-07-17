Глава МИД Азербайджана анонсировал возобновление авиарейсов из Баку в Грозный

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Азербайджан готов возобновить прямое авиасообщение с российскими городами, прерванное после катастрофы рейса Баку - Грозный в декабре 2024 года. В число этих городов входят, помимо Грозного, Махачкала, Владикавказ, Минводы, Сочи и Волгоград.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД России Сергей Лавров встретился сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные» и напомнил недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между странами полностью нормализованы.

Официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО". Подробнее о катастрофе лайнера, летевшего из Баку в Грозный, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Прямые авиарейсы из Азербайджана в ряд российских городов, прерванные после крушения пассажирского лайнера AZAL в конце 2024 года, возобновятся “в ближайшее время”, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве

По словам Байрамова, восстановлены именно те направления, на которых "после известного трагического случая” действовали ограничения. Лавров, в свою очередь, подтвердил, что все вопросы, связанные с катастрофой, полностью урегулированы, передает ТАСС.

После авиакатастрофы над Актау “Азербайджанские авиалинии” прекратили полеты из Баку в десять российских городов. Шесть из них расположены на юге России: Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи и Волгоград. Кроме того, были прекращены рейсы в Нижний Новгород, Самару, Саратов и Уфу. В то же время AZAL сохранили рейсы в Москву, Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск, отмечает BFM.ru.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия.

На встрече глав МИД в Москве обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортных связей и контакты в гуманитарной сфере, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

“В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинскому конфликту и другим региональным и международным вопросам безопасности”, - отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 14 июля заявил, что поддержка Азербайджаном территориальной целостности Украины является предметом разногласий Москвы и Баку.