08:17, 16 апреля 2026

Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной в трагедии названо «непреднамеренное действие системы ПВО».

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил Москве об обещаниях, которые дал Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года. "Наши ожидания заключаются в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации", - заявил он. 

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия.  Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

«В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми на их встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций», — говорится в заявлении, опубликованном 15 апреля на сайтах МИД Азербайджана и России.
В заявлении указано, что инцидент произошел в результате «непреднамеренного срабатывания» системы ПВО в российском воздушном пространстве. Дипведомства «выразили глубочайшие соболезнования» родственникам погибших в авиакатастрофе.

«Предпринятые шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — отмечается в заявлении.

Напомним, что 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января 2025 года подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 10 октября 2025 года стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

События
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
10:06, 15 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Все события дня
Новости
Транскаспийский коридор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:30, 16 апреля 2026
Российские аналитики оценили потенциал Транскаспийского коридора на фоне войны в Иране
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://minval.az/news/124520122
10:18, 14 апреля 2026
Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,5 тысячи
Шахин Шыхлински. Фото: https://vesti.az/politika/saxin-syxlinski-prigovoren-k-22-godam-liseniya-svobody-582318
08:26, 14 апреля 2026
Шахин Шыхлински и его сын осуждены по делу о нападении на силовика
Арестованные россияне, которым предъявлено обвинение. Фото: APA https://ru.apa.az/
21:53, 10 апреля 2026
Восьми арестованным россиянам предъявлено обвинение в Баку
Участок Транскаспийского коридора. Скриншот страницы сайта международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» https://middlecorridor.com/ru/
03:50, 7 апреля 2026
Аналитики оценили перспективы развития Срединного коридора
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 18:37
Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15 апреля 2026, 11:05
Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше