Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной в трагедии названо «непреднамеренное действие системы ПВО».

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил Москве об обещаниях, которые дал Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года. "Наши ожидания заключаются в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации", - заявил он.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что пришли к урегулированию последствий в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

«В соответствии с договоренностями президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации, достигнутыми на их встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций», — говорится в заявлении, опубликованном 15 апреля на сайтах МИД Азербайджана и России.

В заявлении указано, что инцидент произошел в результате «непреднамеренного срабатывания» системы ПВО в российском воздушном пространстве. Дипведомства «выразили глубочайшие соболезнования» родственникам погибших в авиакатастрофе.

«Предпринятые шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — отмечается в заявлении.

Напомним, что 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января 2025 года подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 10 октября 2025 года стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

