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22:58, 4 июня 2026

Ученик из Кабардино-Балкарии добился восстановления результатов ЕГЭ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выпускник средней школы из Кабардино-Балкарии отстоял в суде результат единого госэкзамена по физике, который ранее был аннулирован из-за якобы использования шпаргалки.

Экзамен прошел в обычном режиме - учащийся не покидал аудиторию досрочно и не получал замечаний от организаторов. Однако спустя некоторое время комиссия пересмотрела запись с видеокамер и пришла к выводу, что у молодого человека был лист бумаги. На этом основании результаты тестирования были признаны недействительными.

Сам выпускник категорически отрицал нарушение правил: по его словам, в руках у него был стандартный черновик, а не заранее заготовленная шпаргалка, сообщает "Коммерсант"

Суд первой инстанции посмотрел ролик и не смог определить наличие шпаргалок. Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье "Об умышленном искажении результатов экзаменов" из-за отсутствия состава правонарушения, информирует РИА "Новости".

Верховный суд региона встал на сторону истца, признав решение об аннулировании баллов противоречащим закону. В суде постановили, что результаты тестирования должны быть подтверждены и внесены в официальную базу данных.

В 2025 году мать ингушской школьницы Зара пожаловалась, что у ее дочери-выпускницы пропала часть работы на ЕГЭ по химии. "Мы увидели, что исчез дополнительный бланк, который выдавали тем, кто делал 33-е и 34-е задания. Оказалось, что его по ошибке прикрепили к работе другого ученика", - заявила мама девочки. Федеральные проверяющие, рассмотрев апелляцию, вернули выпускнице пропавшие баллы за экзамен, но ингушские чиновники не извинились перед ней и не объяснили ситуацию. 

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии попыталось обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Однако, апелляционная и кассационная коллегии оставили первоначальный вердикт без изменений.

"Кавказский узел" также писал, что родители пожаловались на отказ в медпомощи нальчикской выпускнице во время ЕГЭ. Ее не выпустили в медпункт во время экзамена по биологии, хотя комиссия Минобразования разрешила девочке свободный доступ в медпункт и туалет.

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Автор: Кавказский узел

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