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00:49, 4 июля 2025

Школьница из Ингушетии добилась восстановления пропавших баллов за ЕГЭ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральные проверяющие, рассмотрев апелляцию, вернули выпускнице ингушской школы пропавшие баллы за ЕГЭ по химии, при этом ингушские чиновники не извинились перед ней и не объяснили ситуацию. 

Как писал "Кавказский узел", мать ингушской школьницы Зара пожаловалась, что у ее дочери-выпускницы пропала часть работы на ЕГЭ по химии. Школьнице должны немедленно вернуть положенные баллы, она также может через суд потребовать компенсации платного образования, указали опрошенные эксперты. 

"Мы увидели, что исчез дополнительный бланк, который выдавали тем, кто делал 33-е и 34-е задания. Оказалось, что его по ошибке прикрепили к работе другого ученика. Я спрашивала, как это возможно: ведь речь идет о 12-13 баллах. Мне никто не ответил", - заявила мама выпускницы. 

«Лист нашли, привязали, так что теперь у нее 97 баллов. Именно московские эксперты вернули эти баллы», - сообщила “Кавказскому узлу” мать выпускницы Зара

Она подчеркнула, что добиться справедливой оценки работы позволила апелляция, поданная федеральным проверяющим, тогда как ингушские чиновник из сферы образования не сочли нужным извиниться и объяснить ситуацию. 

«Более того, на разборе с московскими экспертами, который проходил дистанционно, они возмущались, что девочка подала на апелляцию, говоря: “Мы же говорили матери, чтобы она отозвала апелляцию, тогда бы мы все привязали”. Впрочем, эксперты, услышав это, как раз вызвали дочь первой и вернули баллы», - подчеркнула она. 

Зара также отметила, что на все е письменные запросы пришел лишь один ответ – из Рособрнадзора, об обнаружении пропавшего бланка.

В подобной ситуации с «пропажей» листов ЕГЭ родители (или сам ученик, если ему исполнилось 18 лет) должны подавать жалобы в прокуратуру, Рособрнадзор и местный департамент либо министерство образования, пояснил корреспонденту «Кавказского узла»  юрист, пожелавший остаться анонимным. 

«Люди, допустившие подобную пропажу могут быть привлечены как к дисциплинарной, так и к административной ответственности – здесь все зависит от воли властей», - подчеркнул он.

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Автор: Александр Степанов

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