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22:35, 18 июня 2025

Школьница из Ингушетии добивается восстановления пропавших баллов по ЕГЭ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школьнице из Ингушетии, у которой пропала часть работы на ЕГЭ по химии, должны незамедлительно вернуть положенные баллы, заявили опрошенные эксперты. В случае задержки с решением этого вопроса, она может через суд потребовать компенсации платного образования.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать ингушской школьницы Зара, у ее дочери-выпускницы непонятным образом пропала часть работы на ЕГЭ по химии.

"23 мая был экзамен. Дочь занималась в московской онлайн-школе и с репетиторами, шла на медаль, пробники писала на 90-100 баллов. Когда она писала экзамен, то вышла одной из последних, сказала: "Мама, я сделала все 34 задания, все три раза перепроверяла". 5 июня пришли результаты. У нее оказалось 86 баллов. Сказать, что дочь была расстроена – это ничего не сказать. Но решили посмотреть отсканированные работы. Сначала нашлась техническая ошибка: робот не заметил запятую в ответе и классифицировал его как неправильный. А потом мы увидели, что исчез дополнительный бланк, который выдавали тем, кто делал 33 и 34 задания", - заявила Зара.

Они даже говорят: у вас и так уже 86 баллов, зачем вам еще?

Мать школьницы отправилась в республиканское Министерство образования и поинтересовалась судьбой "пропавшего" бланка.

"Оказалось, что его по ошибке прикрепили к работе другого ученика. Я спрашивала, как это возможно: ведь речь идет о 12-13 баллах. Мне никто не ответил. Я написала заявления в региональный центр обработки данных, Рособрнадзор, прокуратуру и потребовала, чтобы до заседания апелляционной комиссии (поскольку наш регион "красный", то работы проверяют в Москве, и апелляционная комиссия заседает там же) бланк вернули. Мне ответили, что якобы не могут вернуть бланк, - сетует женщина. - И я не могу понять, почему они не могут, в чем проблема?".

По словам Зары, чиновники настойчиво просили ее отозвать жалобы.

"Мол, по одной и той же работе будто бы нельзя вести две проверки сразу, и если я отзову жалобы, то они как-то решат проблему. Они даже говорят: у вас и так уже 86 баллов, зачем вам еще? Но дочь хочет поступать в медицинский, и там важен каждый балл. И, кстати, если раньше она хотела поступать в Ингушетии, то после этой истории решительно заявила, что здесь она поступать не будет", - поделилась мать школьницы. Она полагает, что просьбы чиновников вызваны тем, что им не хочется лишний раз привлекать внимание федерального центра.

 Если раньше дочь хотела поступать в Ингушетии, то после этой истории решительно заявила, что здесь поступать не будет

Академик Российской академии образования и директор московского Центра образования №109, больше известного как "Школа Ямбурга", Евгений Ямбург заявил в комментарии "Кавказскому узлу", что в подобных случаях региональные органы образования обязаны восстановить баллы.

"Если возникла такая ситуация, и человек предъявил претензии, то баллы должны быть немедленно восстановлены", - подчеркнул он.

Эксперт по вопросам образования, говоривший на условиях анонимности, отметил, что в случае, если баллы не успеют вернуть до конца приемной кампании, то никакого внеконкурсного зачисления для данной выпускницы не будет.

"Такой механики не предусмотрено. Зачисление именно по конкурсу идет, все места там разыгрываются. А если все места разыграны, то и финансирования нет уже, - отметил он. - Но можно подать в суд на Рособрнадзор и потребовать, например, компенсацию обучения на платном отделении".

Прояснить позицию Минобразования Ингушетии по данному случаю "Кавказскому узлу" пока не удалось. Часть специалистов направляли корреспондента к начальнику соответствующего отдела, дозвониться до которого не получилось.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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