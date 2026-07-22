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14:13, 22 июля 2026

Военный осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие на службе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Асланбека Джамбулатова, признав его виновным в отсутствии на службе в течение почти двух месяцев.

Согласно материалам дела, военнослужащий Асланбек Джамбулатов 14 апреля не явился в срок на службу в воинскую часть, дислоцированную в Моздоке. 11 июня он сам прибыл в отдел полиции по Моздокскому району. Следствие считает, что с 14 апреля до 11 июня Джамбулатов находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Асланбека Джамбулатова виновным в отсутствии на службе в течение почти двух месяцев и приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Ахмеда Апажева к пяти годам заключения за самовольное оставление службы в период мобилизации.

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Автор: "Кавказский узел"

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