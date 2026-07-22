Военный осужден в Кабардино-Балкарии за отсутствие на службе
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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Асланбека Джамбулатова, признав его виновным в отсутствии на службе в течение почти двух месяцев.
Согласно материалам дела, военнослужащий Асланбек Джамбулатов 14 апреля не явился в срок на службу в воинскую часть, дислоцированную в Моздоке. 11 июня он сам прибыл в отдел полиции по Моздокскому району. Следствие считает, что с 14 апреля до 11 июня Джамбулатов находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.
Нальчикский гарнизонный военный суд признал Асланбека Джамбулатова виновным в отсутствии на службе в течение почти двух месяцев и приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Ахмеда Апажева к пяти годам заключения за самовольное оставление службы в период мобилизации.
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