Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Алима Хуранова за уклонение от прохождения военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Хуранов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Хуранов без уважительных причин "17 февраля 2026 года в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в пункт временной дислокации воинской части".

31 марта 2026 года Хуранов добровольно прибыл в воинскую часть, которая находится в Ингушетии. "С 17 февраля до 31 марта Хуранов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Хуранов "вину в совершении преступлений признал и выказал сожаление о содеянном", отмечается в публикации.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Алим Хуранов. Дело поступило в суд 28 мая, и 4 мая, на первом же заседании, судья Пятов вынес приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".