10:40, 10 октября 2025

Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Обмен пленными. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Как писал "Кавказский узел", первая за долгое время встреча глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе. Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Путин во время этой встречи.  Предусловиями разрешения дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном было признание Москвой ответственности за крушение самолета AZAL и выплата компенсаций. Заявление Путина в Душанбе по этому вопросу обеспечило возможность нормализации отношений в интересах обеих сторон, указали аналитики.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 7 июля бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. 

В Баку освободили из-под стражи исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российская сторона, в свою очередь, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана, передает "Коммерсант".

Переговоры об освобождении журналиста проходили на уровне помощников президента – он напрямую работал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Соответствующее решение  было принято накануне встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане.

По словам Ушакова, освобождение Картавых стало возможно благодаря тому, что помощники президентов могли координировать свои действия с главами государств.

Напомним, на фоне  дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова, но его адвокат исключил связь этого события с кризисом между двумя странами.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

