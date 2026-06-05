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05:47, 5 июня 2026

Житель Черкесска задержан по делу о теракте в Нижнем Новгороде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция задержала подозреваемого в теракте на железной дороге в Нижегородской области, который, по данным следствия, поджег релейный шкаф на перегоне Починки — Варя.

В дежурную часть линейного управления поступило сообщение об обнаружении работниками транспортной организации дымящегося релейного шкафа на перегоне в Нижегородской области.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники транспортной полиции изъяли с места происшествия следы горючих материалов и другие вещественные доказательства совершения поджога, сообщает ТАСС.

При проведении разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Нижегородского МВД на транспорте был установлен и задержан молодой человек, причастный к поджогу. Им оказался 24-летний житель Черкесска.

По версии полиции, молодой человек получил сообщение через мессенджер с подробной инструкцией по изготовлению горючей смеси и действиям на месте преступления. После этого он поджог релейный шкаф на железнодорожном перегоне Починки - Варя.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет.

"Кавказский узел" также писал, что в середине сентября 2025 года Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Ахмату Джанибекову, признав его виновным в причастности к ИГ* и попытке подорвать отдел управления ФСБ по Карачаево-Черкесии.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

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Автор: Кавказский узел

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