×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:58, 12 сентября 2025

Житель Карачаево-Черкесии осужден на 20 лет по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Ахмату Джанибекову, признав его виновным в причастности к ИГ* и попытке подорвать отдел управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. 

Ахмат Джанибеков был задержан силовиками 5 октября 2023 года в Карачаево-Черкесии. Ему вменили участие в деятельности террористической организации, подготовку теракта, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств, обучение террористической деятельности и публичные призывы к терроризму. 

Дело Джанибекова рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвинения в призывах к терроризму относятся к 2021 и 2022 годам - тогда, согласно версии силовиков, он опубликовал в сети три видеозаписи, оправдывающие террор. 

Как утверждает обвинение, в 2023 году Джанибеков вступил в переписку с участником международной террористической организации ИГ* и получил от него задание - совершить теракт в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Также он получил от собеседника инструкции по изготовлению самодельных бомб и изучил их, говорится в сообщении пресс-службы суда. 

Объектом теракта Ахмат Джанибеков выбрал здание отдела управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. До задержания он изготовил взрывчатку, собрал с ней взрывное устройство и хранил его у себя, следует из сообщения в официальном Telegram-канале суда. 

Суд признал Джанибекова виновным по всем пунктам обвинения, приговорив его к 20 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в 300 тысяч рублей. Комментариями обвиняемого или его представителя относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Ахмат Джанибеков - 31-летний уроженец села Учкекен, следует из записи в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Джанибекова были внесены в этот список 1 ноября 2023 года, менее чем через месяц после задержания. 

"Кавказский узел" также писал, что летом 2023 года по аналогичному обвинению на 16 лет был осужден житель Карачаево-Черкесии Михаил Демурчев - он, по версии силовиков и суда, готовил теракт в Карачаевске.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
01:52, 11 сентября 2025
Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Мужчина и сокамерники в ИВС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 5 сентября 2025
Адвокат заявил о пытках и самооговоре уроженца Карачаево-Черкесии
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Ирина Карпова с щенком Дафной на руках. Кадр видеосюжета телеканала "Россия Дагестан".
11 сентября 2025, 23:04
Зоозащитница в Дагестане попала под следствие после публикации об убившем собак водителе

Маршрутное такси в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 сентября 2025, 18:27
Пользователей соцсети возмутил рост стоимости проезда в Грозном

Аэропорт Краснодара. Фото: https://www.instagram.com/p/DOdpe_GjHsO/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 сентября 2025, 16:27
Аэропорт Краснодара возобновил работу

Тебердинский национальный парк. Фото: Drevotochets (Малафеева Елена) https://ru.wikipedia.org/
11 сентября 2025, 09:52
Полиция заявила об афере замминистра Минимущества Карачаево-Черкесии с землей нацпарка

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше