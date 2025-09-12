Житель Карачаево-Черкесии осужден на 20 лет по делу о подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Ахмату Джанибекову, признав его виновным в причастности к ИГ* и попытке подорвать отдел управления ФСБ по Карачаево-Черкесии.

Ахмат Джанибеков был задержан силовиками 5 октября 2023 года в Карачаево-Черкесии. Ему вменили участие в деятельности террористической организации, подготовку теракта, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств, обучение террористической деятельности и публичные призывы к терроризму.

Дело Джанибекова рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвинения в призывах к терроризму относятся к 2021 и 2022 годам - тогда, согласно версии силовиков, он опубликовал в сети три видеозаписи, оправдывающие террор.

Как утверждает обвинение, в 2023 году Джанибеков вступил в переписку с участником международной террористической организации ИГ* и получил от него задание - совершить теракт в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Также он получил от собеседника инструкции по изготовлению самодельных бомб и изучил их, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Объектом теракта Ахмат Джанибеков выбрал здание отдела управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. До задержания он изготовил взрывчатку, собрал с ней взрывное устройство и хранил его у себя, следует из сообщения в официальном Telegram-канале суда.

Суд признал Джанибекова виновным по всем пунктам обвинения, приговорив его к 20 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в 300 тысяч рублей. Комментариями обвиняемого или его представителя относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

Ахмат Джанибеков - 31-летний уроженец села Учкекен, следует из записи в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Джанибекова были внесены в этот список 1 ноября 2023 года, менее чем через месяц после задержания.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2023 года по аналогичному обвинению на 16 лет был осужден житель Карачаево-Черкесии Михаил Демурчев - он, по версии силовиков и суда, готовил теракт в Карачаевске.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.