Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 16 годам колонии за подготовку теракта

19 июля 2023, 14:57

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Суд приговорил Михала Демурчева к 16 годам колонии, признав его виновным в связях с "Исламским государством"* и подготовке теракта в Карачаевске.

По версии суда, Михал Демурчев 16 марта 2022 года вступил в Карачаевске в запрещенную террористическую организацию «Исламское государство» и принес присягу ее лидеру, а к 5 апреля 2022 года договорился с другим человеком совершить в Карачаевске теракт, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Демурчев осуществлял конспиративное наблюдение за зданиями администрации Карачаевского городского округа и Карачаевского муниципального района, Карачаевского городского суда, а также межрайонного отдела МВД, проводил их фото и видеофиксацию, соответствующие сведения направлял иному лицу", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале суда.

Также, как считает суд, Михал Демурчев изучил сведения об изготовлении и применении самодельного взрывного устройства. "Применяя полученные знания, Демурчев приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, изготовил взрывчатое вещество, а также хранил его по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Демурчев признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщил суд.

Михал Демурчев - житель Карачаево-Черкесии, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

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