Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к длительному заключению уроженца Азербайджана, признав его виновным в финансировании боевиков.

Поводом для уголовного преследования Сабира Мехдиева стал денежный перевод, отправленный в 2020 году по призыву в социальных сетях. Мужчина был обвинен в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Сабир Мехдиев, живший в Калмыкии, в 2020 году увидел в социальной сети объявление о сборе денег для поддержки участников международной террористической организации, действующих в Сирии. Пост сопровождался видеозаписью, в которой были указаны реквизиты для перевода – номера банковских карт, сообщила 20 мая пресс-служба военного суда в Ростове-на-Дону.

С 26 марта по 23 мая 2020 года мужчина четырежды переводил деньги на банковские карты, указанные в объявлении. В суде Мехдиев полностью согласился с обвинениями. Какую сумму он перечислил этими переводами, в сообщении не уточняется.

Суд приговорил Сабира Мехдиева к восьми годам и шести месяцам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Данные Сабира Мамед оглы Мехтиева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце августа 2025 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений списка. Согласно записи в реестре, Мехдиев родился в апреле 1972 года в селе Даначи Закатальского района Азербайджана. Этот регион расположен на северо-западе республики и граничит на юге с Грузией, а на севере - с Дагестаном.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к аналогичному сроку в 8,5 лет колонии жителя Дагестана Халида Асадулаева за криптовалютный перевод на счет террористической организации.