Кавказский узел

05:53, 21 мая 2026

Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к длительному заключению уроженца Азербайджана, признав его виновным в финансировании боевиков. 

Поводом для уголовного преследования Сабира Мехдиева стал денежный перевод, отправленный в 2020 году по призыву в социальных сетях. Мужчина был обвинен в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Согласно материалам дела, Сабир Мехдиев, живший в Калмыкии, в 2020 году увидел в социальной сети объявление о сборе денег для поддержки участников международной террористической организации, действующих в Сирии. Пост сопровождался видеозаписью, в которой были указаны реквизиты для перевода – номера банковских карт, сообщила 20 мая пресс-служба военного суда в Ростове-на-Дону.  

С 26 марта по 23 мая 2020 года мужчина четырежды переводил деньги на банковские карты, указанные в объявлении. В суде Мехдиев полностью согласился с обвинениями. Какую сумму он перечислил этими переводами, в сообщении не уточняется. 

Суд приговорил Сабира Мехдиева к восьми годам и шести месяцам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей. 

Данные Сабира Мамед оглы Мехтиева были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце августа 2025 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений списка. Согласно записи в реестре, Мехдиев родился в апреле 1972 года в селе Даначи Закатальского района Азербайджана. Этот регион расположен на северо-западе республики и граничит на юге с Грузией, а на севере - с Дагестаном. 

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к аналогичному сроку в 8,5 лет колонии жителя Дагестана Халида Асадулаева за криптовалютный перевод на счет террористической организации. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
