16:50, 20 мая 2026

После угроз Пашиняна в ходе агитации прокуратура сообщила о деле в связи с "Араратцементом"

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a0b07759a79476bb6eb3c75?from=newsfeed

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Никол Пашинян  в ходе предвыборной агитации заявил, что завод «Араратцемент», принадлежащий семье лидера оппозиционной "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Пашинян пообещал национализировать «Араратцемент»

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что завод «Араратцемент» станет государственным и будет принадлежать Армении.

«Очень скоро бизнес-хребет лидера партии "Процветающая Армения" Царукяна – Араратский цементный завод – станет государственным и будет принадлежать Республике Армения, потому что махинация этой мафии раскрыта», - приводит его слова в ходе выступления в Лорийской области News.Am

Пашинян сказал, что правительство Армении уже получило письмо из прокуратуры о том, что это имущество подлежит национализации, и в ближайшее время власти, по примеру «Электрических сетей Армении» назначат управляющего также и на «Араратцементе».

«Я поздравляю всех работников Араратского цементного завода с освобождением. С этого момента я говорю: им нет необходимости выполнять какие-либо указания Царукяна, Гулояна, потому что их работодателем теперь является Республика Армения», - заявил сегодня Пашинян в ходе предвыборной агитации

После этого Генеральная прокуратура распространила сообщение, в котором говорится, что в процессе приватизации компании «Араратцемент» были выявлены многочисленные нарушения. В ведомстве утверждают, что проверка проводилась в рамках полномочий по защите государственных и общественных интересов. Прокуратура отметила, что по итогам расследования 5 мая 2026 года направила в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 441 УК Армении (злоупотребление или превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы) и части 3 статьи 296 УК Армении (отмывание денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы), пишет Armenia Today.

Партия Царукяна потребовала проверки

Пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян, комментируя заявление Никола Пашиняна о национализации завода «Араратцемент», заявила журналистам, что у неё есть серьёзные подозрения: вскоре премьер может захотеть национализировать и статую Иисуса Христа, пишет Aysor.Am

«После угрозы Никола Пашиняна о национализации завода спустя считанные минуты с заявлением выступила Генеральная прокуратура. Мы намерены добиваться правовой оценки происходящего. Печально, что вместо борьбы с высоким уровнем преступности, масштабным оборотом наркотиков и другими подобными негативными явлениями правоохранительная система нашей страны организует свою работу по указанию одного человека — по логике заказного концерта», — заявила Ивета Тоноян.

Напомним, в июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля 2025 года  силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля 2025 года прошли обыски в ереванском офисе компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля 2025 года Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
