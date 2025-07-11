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14:51, 11 июля 2025

Директор компании Карапетяна арестован в Армении

Вагинак Казарян. Фото: https://oxu.az/ru/v-mire/v-armenii-arestovan-direktor-seti-piccerij-tashir-picca

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вагинак Казарян, директор принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Ташир пицца", арестован на один месяц по делу о неуплате налогов. 

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики в Ереване провели обыск в доме влиятельного бизнесмена, владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, который перед этим выразил поддержку Армянской апостольской церкви. Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. Защита обжаловала арест, а Россия заявила о готовности оказать Карапетяну помощь как российскому гражданину. На фоне преследования Карапетяна приостановлена работа 10 из 30 точек "Ташир Пиццы" в Армении. При этом церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя. Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Арестован директор ООО «Ташир Пицца» Вагинак Казарян, сообщила » пресс-секретарь Следственного комитета РА Кима Авдалян. 

"В отношении Казаряна возбуждено публичное уголовное преследование по части 3 статьи 290-й Уголовного кодекса (неуплата налогов, пошлин или других платежей в особо крупном размере по предварительному согласию с группой лиц). Он арестован на 1 месяц», - приводит ее слова агентство "Новости Армения".

Напомним,  3 июля 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении" арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Ранее Пашинян пригрозил национализацией компании. ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства Пашинян пообещал национализировать предприятие.  2 июля прошли обыски в ереванском офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, заявил Следком Армении. 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, и в дом председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна.

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио".

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Автор: "Кавказский узел"

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