Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

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65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию «Электрические сети Армении» арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании проходили на фоне принятого в первом чтении законопроекта о национализации "Электросетей Армении", принадлежащих "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дела о неуплате налогов и отмывании денег, заявил СК Армении.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца.

Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект, позволяющий национализировать компанию «Электрические сети Армении» арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщило сегодня агентство "Новости Армения".

Его поддержали 65 депутатов, против выступили 30. Воздержавшихся при этом не было, пишет News.Am.

Согласно законодательным изменениям, Комиссии по регулированию общественных услуг Армении будет предоставлена возможность сменить руководство компании в случае, если в ее деятельности выявят серьезные нарушения. Также она сможет провести необходимое расследование. В этом случае комиссия получит право отстранить владельцев сетей от управления на какое-то время, пригласив временного менеджера. Последний должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления.

Оппозиция назвала данную законодательную инициативу попыткой государственного рэкета имущества у инвесторов, а также политическим давлением на собственника ЗАО «Электрические сети Армении», главу российской группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна.

ЭСА владеет почти всем сетевым хозяйством Армении (36 тысяч километров электросетей) и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране.

Ранее Пашинян пригрозил национализацией компании "Электрические сети Армении", принадлежащей "Ташир Групп". Пашинян также не исключил, что сбои в работе электросетей предпринимались и предпринимаются "для генерации недовольства внутри Армении". ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства Пашинян пообещал национализировать предприятие.

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио".