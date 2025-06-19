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16:03, 19 июня 2025

Бизнес Карапетяна в Армении оказался под давлением после его ареста

Самвел Карапетян. Фото: APA Group

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил национализацией  компании "Электрические сети Армении", принадлежащей "Ташир Групп" арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Также приостановлена работа 10 из 30 точек "Ташир Пиццы" в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване. Перед этим влиятельный бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви. У дома Карапетяна были задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна.  Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 9 июня Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви. 

Группа компаний «Ташир» сообщила сегодня что все ее подразделения работают в штатном режиме..

«Группа компаний «Ташир» объединяет многопрофильные и экономически устойчивые предприятия, что гарантирует нашу стабильность в любых обстоятельствах. Мы, как и прежде, с полной ответственностью выполняем все обязательства, а наши подразделения работают в штатном режиме, обеспечивая надежность и качество сотрудничества», - отмечается в сообщении компании в ТГ.

Все те сотрудники компании «Элсети Армении», которые принудительно привлекают людей к акциям в защиту президента "Ташир Груп" Самвела Карапетяна, будут уволены, заявил 18 июня премьер-министр РА Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что пришло время, когда ЗАО «Электрические сети Армении» должно быть национализировано. 

"Я считаю, что момент назрел: ЗАО “Электрические сети Армении” должно быть национализировано. Это произойдёт быстро. Моё указание всем сотрудникам ЭСА — добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена", - привело слова премьер-министра издание "Екрамас".

ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА), обладающее эксклюзивной лицензией на передачу и распределение электроэнергии в Армении создано в 2002 году путем слияния в единую сеть четырех государственных региональных компаний. Собственником ЭСА тогда стала британская компания Midland Resources Holding Ltd, затем, в  2006 году 100% ЭСА купила российская энергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» за $73 млн, сообщил "Коммерсант".

В июне 2015 года ЭСА, чьи убытки по итогам года составляли $22,6 млн, предложило поднять цены на электроэнергию более чем на 40%. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила повышение лишь на 16,7%. Решение КРОУ привело к массовым акциям протеста в крупных городах Армении. В Ереване на площади Свободы протестующие установили палатки. На фоне митингов и беспорядков президент страны Серж Саргсян заявил, что ЭСА может быть национализирована. В сентябре 2015 года «Интер РАО ЕЭС» продала ЭСА ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

ЭСА владеет почти всем сетевым хозяйством Армении (36 тыс. км электросетей) и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. 
Сегодня стало известно, что проводится проверка во всех 30 точках общественного питанияООО "Пицца ташир", сообщило агентство News.Am.

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов сообщил, что проверки  носят исключительно процедурный характер и начались 10 дней назад, сообщило Aysor.Am.

«Мы уже неоднократно заявляли, что это простое совпадение. Об этом говорил и представитель по маркетингу компании "Пицца Ташир", подчеркнув, что именно они сами подали заявку на проведение проверок. Мы начали их примерно 10 дней назад», — заявила пресс-секретарь органа Ануш Арутюнян.  

По словам пресс-секретаря, на сегодняшний день деятельность 10 филиалов «Пицца Ташир» приостановлена. В 17 других продолжаются проверки, а в трёх были взяты образцы для лабораторного анализа.

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". 

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Автор: "Кавказский узел"

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