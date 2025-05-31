Высказывания Пашиняна о церкви обернулись требованием извинений

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Оскорбления Армянской Апостольской церкви и вмешательство в ее деятельность премьер-министром Армении недопустимы, заявили политики и представители церкви, потребовав извинений. Инициатива "Айакве" потребовала возбудить против Никола Пашиняна уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года. Явным он стал на фоне карабахской войны 2020 году и стремления наладить отношения с Турцией. И отказ Общественного телевидения транслировать 31 декабря 2024 года новогоднее обращение католикоса всех армян - элемент противостояния.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая заявил, что все церкви в республике "чуланизированные", пояснив, что все самое ненужное складируется в церквях, а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни", сообщило агентство "Новости Армении".

Архиепископ Аршак Хачатрян, прокомментировав слова Пашиняна, назвал прискорбным, что человек, занимающий столь высокую должность, говоря о столь деликатном вопросе, не может не демонстрировать дефицит "объявленного модным" образования. Архиепископ напомнил, что с начала 2019 года церковь неоднократно обращалась в госорганы по поводу сохранения святынь, имеющих статус памятников, и подчеркивала необходимость совместного обсуждения имеющихся вопросов, что, к сожалению, "до сих пор остается без ответа как со стороны государственного уполномоченного органа, так и со стороны самого правительстваЙ.

Однако уже на следующий день Пашинян ответил на слова представителя церкви оскорблениями в Facebook*, в том числе касающимися сексуальной жизни, говорится в публикации от 30 мая.

Республика Армения должна иметь решающий голос в вопросе избрания Католикоса всех армян, также написал Пашинян.

"Кандидаты на пост Католикоса должны пройти проверку на добропорядочность. Этот вопрос необходимо решить раз и навсегда", — написал он.

Высказывания премьер-министра Армении осудили представители церкви и политики.

Управление Армянской Апостольской церковной епархии Австрии заявило, что подобное поведение достойно осуждения и неприемлемо не только для каждого христианина, но и глубоко противоречит положению государственного лидера, достойной его сдержанности и ответственности.

"Мы призываем премьер-министра Республики Армения публично покаяться в своих словах и извиниться перед Армянской Апостольской Святой церковью и нашим верующим народом", - привело сообщение News.Am.

Инициатива "Айакве" подала заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру на основании высказываний Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Святой церкви.

"Статья 17 Конституции Армении гарантирует свободную деятельность всех религиозных организаций на территории Армении, и эта свобода обеспечивается государством. Государство не имеет права каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела религиозных организаций. Кроме того, пункт 18 Конституции РА придаёт Армянской Апостольской Святой церкви исключительный статус как опоре нашей идентичности. Статья 6 Конституции РА предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица не имеют права совершать действия, не вытекающие из их полномочий. Если такие действия совершаются, это приравнивается к свержению конституционного строя", - привело слова представителя инициативы Аветика Чалабяна Aysor.Am.

Происходящее больше похоже на манёвр с целью отвлечь общественность от реальных вызовов, экзистенциональных угроз и проблем, решением которых и должно быть озабочено правительство Армении, заявил 30 мая на своей странице в Facebook* Союз армян России. "Нецензурный лексикон, публично и беззастенчиво используемый Пашиняном в адрес ААЦ, обесценивает, в первую очередь, сам институт премьер-министра страны", - указано в заявлении.

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