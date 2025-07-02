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12:11, 2 июля 2025

В ереванском офисе «Ташир» арестованного бизнесмена Карапетяна проходят обыски

Самвел Карапетян. Скриншот видео https://yerevan.today/ru/esli-politikam-ne-udastsya-my-vmeshaemsya-po-svoemu-samvel-karapetyan-o-kampanii-vlastej-protiv-czerkvi/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски в головном офисе принадлежащей арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну компании проходят на фоне принятого в первом чтении законопроекта о национализации «Электросетей Армении», принадлежащих "Ташир Групп".

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване. 

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. 

«В рамках расследуемого в Следственном комитете уголовного производства проводятся неотложные следственные действия», - сообщила агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь СК республики Кима Авдалян.

По информации депутат из оппозиционной фракции "Армения" Агвана Варданяна, группа сотрудников правоохранительных органов Армении начала проводить обыски в центральном офисе компании "Ташир", сообщает ТАСС.

Обыски проходят на фоне того, что Национальное Собрание Армении сегодня в первом чтении приняло законодательный пакет, позволяющий национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего "Ташир Групп". Его поддержали 65 депутатов, против выступили 30, сообщило издание News.am.

Согласно проекту, Комиссии по регулированию общественных услуг Армении будет предоставлена возможность сменить руководство компании в случае, если в ее деятельности выявят серьезные нарушения. Также она сможет провести необходимое расследование. В этом случае комиссия получит право отстранить владельцев сетей от управления на какое-то время, пригласив временного менеджера. Последний должен быть специалистом с опытом работы не менее 5 лет в энергетике или сфере управления.

Перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви, после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

Пашинян пригрозил сотрудникам «Электросетей Армении»

Первый вице-президент «Ташир» Нарек Карапетян анонсировал протестное шествие в Ереване. Он призвал людей собраться вечером 4 июля на проспекте Маштоца, а затем проследовать до места заключения Карапетяна, сообщило 1 июля издание Armenia Today.

ЭСА владеет почти всем сетевым хозяйством Армении (36 тысяч километров электросетей) и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране.

Сотрудники компании «Электросети Армении», которые участвовали в протестах, будут уволены, написал сегодня Никол Пашинян на своей странице в Facebook*.

Также, по его словам, начальников, заставлявших работников предприятия принимать участие в митингах, привлекут к ответственности. «Те сотрудники «Электросетей Армении», которые вместо выполнения своих обязанностей занимаются политическими интригами, будут уволены в июле. Те, кто заставляет сотрудников «Электросетей Армении» участвовать в митингах, также будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Пашинян также заявил, что последствия не коснутся только тех, кто «сопротивлялся первым двум группам» и выполнял свои служебные обязанности. Тех, кого уволили за нежелание участвовать в протестах, вернут на работу и выплатят зарплату.

Ранее  Пашинян пригрозил национализацией компании "Электрические сети Армении", принадлежащей "Ташир Групп". Пашинян также не исключил, что сбои в работе электросетей предпринимались и предпринимаются "для генерации недовольства внутри Армении". ЗАО "Электрические сети Армении" заявило, что не знает, из-за какого ущерба глава правительства  Пашинян пообещал национализировать предприятие. 

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". 

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